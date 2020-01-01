STRK (STRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STRK (STRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STRK (STRK) teave Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. Ametlik veebisait: https://starknet.io/ Valge raamat: https://starknet.io/docs/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 Ostke STRK kohe!

STRK (STRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STRK (STRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 505.16M $ 505.16M $ 505.16M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 Praegune hind: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 Lisateave STRK (STRK) hinna kohta

STRK (STRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STRK (STRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STRK tokeni tokenoomikat, avastage STRK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STRK

STRK (STRK) hinna ajalugu STRK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STRK hinna ajalugu kohe!

STRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STRK võiks suunduda? Meie STRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STRK tokeni hinna ennustust kohe!

