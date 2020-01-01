StarLink (STARL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StarLink (STARL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StarLink (STARL) teave STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Ametlik veebisait: https://www.starlproject.com/ Valge raamat: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Ostke STARL kohe!

StarLink (STARL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StarLink (STARL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Praegune hind: $ 0.0000005298 $ 0.0000005298 $ 0.0000005298 Lisateave StarLink (STARL) hinna kohta

StarLink (STARL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StarLink (STARL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STARL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STARL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STARL tokeni tokenoomikat, avastage STARL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STARL Kas olete huvitatud StarLink (STARL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STARL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STARL MEXC-ist osta!

StarLink (STARL) hinna ajalugu STARL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STARL hinna ajalugu kohe!

STARL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STARL võiks suunduda? Meie STARL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STARL tokeni hinna ennustust kohe!

