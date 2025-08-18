Rohkem infot STARL

StarLink hind(STARL)

$0.0000005557
StarLink (STARL) reaalajas hinnagraafik
StarLink (STARL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000548
24 h madal
$ 0.0000005665
24 h kõrge

$ 0.000000548
$ 0.0000005665
$ 0.000088229074497339
$ 0.00000032954322983
-1.34%

-1.64%

+0.98%

+0.98%

StarLink (STARL) reaalajas hind on $ 0.0000005557. Viimase 24 tunni jooksul STARL kaubeldud madalaim $ 0.000000548 ja kõrgeim $ 0.0000005665 näitab aktiivset turu volatiivsust. STARLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000088229074497339 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000032954322983.

Lüliajalise tootluse osas on STARL muutunud -1.34% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel +0.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StarLink (STARL) – turuteave

No.1398

$ 5.55M
$ 862.34
$ 5.56M
9.98T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
99.79%

ETH

StarLink praegune turukapitalisatsioon on $ 5.55M $ 862.34 24 tunnise kauplemismahuga. STARL ringlev varu on 9.98T, mille koguvaru on 10000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.56M.

StarLink (STARL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StarLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000009265-1.64%
30 päeva$ +0.0000000272+5.14%
60 päeva$ +0.0000001223+28.21%
90 päeva$ +0.0000000089+1.62%
StarLink Hinnamuutus täna

Täna registreeris STARL muutuse $ -0.000000009265 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StarLink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000272 (+5.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StarLink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STARL $ +0.0000001223 (+28.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StarLink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000089 (+1.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StarLink (STARL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StarLink hinnaajaloo lehte.

Mis on StarLink (STARL)

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

StarLink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StarLink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STARL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StarLink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StarLink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StarLink hinna ennustus (USD)

Kui palju on StarLink (STARL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarLink (STARL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StarLink hinna ennustust kohe!

StarLink (STARL) tokenoomika

StarLink (STARL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StarLink (STARL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StarLink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StarLink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STARL kohalike valuutade suhtes

StarLink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StarLink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse StarLink ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StarLink kohta

Kui palju on StarLink (STARL) tänapäeval väärt?
Reaalajas STARL hind USD on 0.0000005557 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STARL/USD hind?
Praegune hind STARL/USD on $ 0.0000005557. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StarLink turukapitalisatsioon?
STARL turukapitalisatsioon on $ 5.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STARL ringlev varu?
STARL ringlev varu on 9.98T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STARL (ATH) hind?
STARL saavutab ATH hinna summas 0.000088229074497339 USD.
Mis oli kõigi aegade STARL madalaim (ATL) hind?
STARL nägi ATL hinda summas 0.00000032954322983 USD.
Milline on STARL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STARL kauplemismaht on $ 862.34 USD.
Kas STARL sel aastal kõrgemale ka suundub?
STARL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STARL hinna ennustust.
StarLink (STARL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

