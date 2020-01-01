StorX Network (SRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StorX Network (SRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StorX Network (SRX) teave StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Ametlik veebisait: https://storx.tech/ Valge raamat: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Plokiahela Explorer: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Ostke SRX kohe!

StorX Network (SRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StorX Network (SRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.05657 $ 0.05657 $ 0.05657 Lisateave StorX Network (SRX) hinna kohta

StorX Network (SRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StorX Network (SRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SRX tokeni tokenoomikat, avastage SRX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SRX Kas olete huvitatud StorX Network (SRX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SRX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SRX MEXC-ist osta!

StorX Network (SRX) hinna ajalugu SRX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SRX hinna ajalugu kohe!

SRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SRX võiks suunduda? Meie SRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SRX tokeni hinna ennustust kohe!

