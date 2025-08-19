StorX Network (SRX) reaalajas hind on $ 0.05618. Viimase 24 tunni jooksul SRX kaubeldud madalaim $ 0.0552 ja kõrgeim $ 0.06562 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SRX muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +0.91% 24 tunni vältel -3.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
StorX Network (SRX) – turuteave
$ 499.25K
$ 499.25K$ 499.25K
$ 32.34M
$ 32.34M$ 32.34M
575,617,799
575,617,799 575,617,799
StorX Network praegune turukapitalisatsioon on --$ 499.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SRX ringlev varu on --, mille koguvaru on 575617799. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.34M.
StorX Network (SRX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse StorX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0005066
+0.91%
30 päeva
$ +0.00352
+6.68%
60 päeva
$ +0.03118
+124.72%
90 päeva
$ +0.03118
+124.72%
StorX Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris SRX muutuse $ +0.0005066 (+0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
StorX Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00352 (+6.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
StorX Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SRX $ +0.03118 (+124.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
StorX Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03118 (+124.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.
StorX Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StorX Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse StorX Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StorX Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
StorX Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on StorX Network (SRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StorX Network (SRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StorX Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
StorX Network (SRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
StorX Network (SRX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas StorX Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StorX Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.