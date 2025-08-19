Rohkem infot SRX

1 SRX/USD reaalajas hind:

$0.05618
+0.91%1D
StorX Network (SRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:33:41 (UTC+8)

StorX Network (SRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0552
24 h madal
$ 0.06562
24 h kõrge

$ 0.0552
$ 0.06562
--
--
+0.48%

+0.91%

-3.84%

-3.84%

StorX Network (SRX) reaalajas hind on $ 0.05618. Viimase 24 tunni jooksul SRX kaubeldud madalaim $ 0.0552 ja kõrgeim $ 0.06562 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SRX muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +0.91% 24 tunni vältel -3.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StorX Network (SRX) – turuteave

--
$ 499.25K
$ 499.25K$ 499.25K

$ 32.34M
$ 32.34M$ 32.34M

--
575,617,799
575,617,799 575,617,799

XDC

StorX Network praegune turukapitalisatsioon on -- $ 499.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SRX ringlev varu on --, mille koguvaru on 575617799. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.34M.

StorX Network (SRX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StorX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0005066+0.91%
30 päeva$ +0.00352+6.68%
60 päeva$ +0.03118+124.72%
90 päeva$ +0.03118+124.72%
StorX Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris SRX muutuse $ +0.0005066 (+0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StorX Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00352 (+6.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StorX Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SRX $ +0.03118 (+124.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StorX Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03118 (+124.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StorX Network (SRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StorX Network hinnaajaloo lehte.

Mis on StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StorX Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StorX Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StorX Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on StorX Network (SRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StorX Network (SRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StorX Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StorX Network hinna ennustust kohe!

StorX Network (SRX) tokenoomika

StorX Network (SRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StorX Network (SRX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StorX Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StorX Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SRX kohalike valuutade suhtes

StorX Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest StorX Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StorX Network kohta

Kui palju on StorX Network (SRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SRX hind USD on 0.05618 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SRX/USD hind?
Praegune hind SRX/USD on $ 0.05618. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StorX Network turukapitalisatsioon?
SRX turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SRX ringlev varu?
SRX ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SRX (ATH) hind?
SRX saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SRX madalaim (ATL) hind?
SRX nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SRX kauplemismaht on $ 499.25K USD.
Kas SRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SRX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:33:41 (UTC+8)

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

