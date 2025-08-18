Storepay Fintech (SPCFIN) reaalajas hind on $ 0.0001253. Viimase 24 tunni jooksul SPCFIN kaubeldud madalaim $ 0.0001202 ja kõrgeim $ 0.0001453 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPCFINkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SPCFIN muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -2.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Storepay Fintech (SPCFIN) – turuteave
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
70.66B
70.66B 70.66B
70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577
BSC
Storepay Fintech praegune turukapitalisatsioon on $ 8.85M$ 60.08K 24 tunnise kauplemismahuga. SPCFIN ringlev varu on 70.66B, mille koguvaru on 70663460577. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Storepay Fintech (SPCFIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Storepay Fintech tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000088
-0.06%
30 päeva
$ -0.0000048
-3.69%
60 päeva
$ +0.0000248
+24.67%
90 päeva
$ +0.0000753
+150.60%
Storepay Fintech Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPCFIN muutuse $ -0.000000088 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Storepay Fintech 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000048 (-3.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Storepay Fintech 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPCFIN $ +0.0000248 (+24.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Storepay Fintech 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000753 (+150.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.
Storepay Fintech on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Storepay Fintech investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SPCFIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Storepay Fintech kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Storepay Fintech ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Storepay Fintech hinna ennustus (USD)
Kui palju on Storepay Fintech (SPCFIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Storepay Fintech (SPCFIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Storepay Fintech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Storepay Fintech (SPCFIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPCFIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Storepay Fintech (SPCFIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Storepay Fintech osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Storepay Fintech osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
