Rohkem infot SPCFIN

SPCFIN Hinnainfo

SPCFIN Tokenoomika

SPCFIN Hinnaprognoos

SPCFIN Ajalugu

SPCFIN – ostujuhend

SPCFIN-usaldusraha valuutakonverter

SPCFIN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Storepay Fintech logo

Storepay Fintech hind(SPCFIN)

1 SPCFIN/USD reaalajas hind:

$0.0001253
$0.0001253$0.0001253
-0.07%1D
USD
Storepay Fintech (SPCFIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:15:56 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001202
$ 0.0001202$ 0.0001202
24 h madal
$ 0.0001453
$ 0.0001453$ 0.0001453
24 h kõrge

$ 0.0001202
$ 0.0001202$ 0.0001202

$ 0.0001453
$ 0.0001453$ 0.0001453

--
----

--
----

-0.08%

-0.06%

-2.04%

-2.04%

Storepay Fintech (SPCFIN) reaalajas hind on $ 0.0001253. Viimase 24 tunni jooksul SPCFIN kaubeldud madalaim $ 0.0001202 ja kõrgeim $ 0.0001453 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPCFINkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SPCFIN muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -2.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Storepay Fintech (SPCFIN) – turuteave

$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M

$ 60.08K
$ 60.08K$ 60.08K

$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M

70.66B
70.66B 70.66B

70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577

BSC

Storepay Fintech praegune turukapitalisatsioon on $ 8.85M $ 60.08K 24 tunnise kauplemismahuga. SPCFIN ringlev varu on 70.66B, mille koguvaru on 70663460577. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Storepay Fintech (SPCFIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Storepay Fintech tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000088-0.06%
30 päeva$ -0.0000048-3.69%
60 päeva$ +0.0000248+24.67%
90 päeva$ +0.0000753+150.60%
Storepay Fintech Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPCFIN muutuse $ -0.000000088 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Storepay Fintech 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000048 (-3.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Storepay Fintech 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPCFIN $ +0.0000248 (+24.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Storepay Fintech 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000753 (+150.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Storepay Fintech (SPCFIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Storepay Fintech hinnaajaloo lehte.

Mis on Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Storepay Fintech investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPCFIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Storepay Fintech kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Storepay Fintech ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Storepay Fintech hinna ennustus (USD)

Kui palju on Storepay Fintech (SPCFIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Storepay Fintech (SPCFIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Storepay Fintech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Storepay Fintech hinna ennustust kohe!

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenoomika

Storepay Fintech (SPCFIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPCFIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Storepay Fintech (SPCFIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Storepay Fintech osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Storepay Fintech osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPCFIN kohalike valuutade suhtes

1 Storepay Fintech(SPCFIN)/VND
3.2972695
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/AUD
A$0.000191709
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/GBP
0.000091469
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/EUR
0.000106505
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/USD
$0.0001253
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/MYR
RM0.000527513
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/TRY
0.005118505
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/JPY
¥0.0184191
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/ARS
ARS$0.162304849
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/RUB
0.009978892
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/INR
0.010965003
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/IDR
Rp2.020967459
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/KRW
0.174026664
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/PHP
0.007085715
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/EGP
￡E.0.006040713
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/BRL
R$0.00067662
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/CAD
C$0.000172914
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/BDT
0.015216432
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/NGN
0.192177622
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/UAH
0.005163613
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/VES
Bs0.0169155
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/CLP
$0.1207892
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/PKR
Rs0.035494984
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/KZT
0.067838673
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/THB
฿0.004054708
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/TWD
NT$0.003762759
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/AED
د.إ0.000459851
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/CHF
Fr0.00010024
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/HKD
HK$0.000979846
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/AMD
֏0.047897178
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/MAD
.د.م0.001126447
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/MXN
$0.002346869
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/PLN
0.000454839
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/RON
лв0.000541296
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/SEK
kr0.001195362
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/BGN
лв0.000209251
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/HUF
Ft0.042273714
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/CZK
0.002620023
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/KWD
د.ك0.0000382165
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/ILS
0.000422261
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/NOK
kr0.001273048
1 Storepay Fintech(SPCFIN)/NZD
$0.000210504

Storepay Fintech ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Storepay Fintech võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Storepay Fintech kohta

Kui palju on Storepay Fintech (SPCFIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPCFIN hind USD on 0.0001253 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPCFIN/USD hind?
Praegune hind SPCFIN/USD on $ 0.0001253. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Storepay Fintech turukapitalisatsioon?
SPCFIN turukapitalisatsioon on $ 8.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPCFIN ringlev varu?
SPCFIN ringlev varu on 70.66B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPCFIN (ATH) hind?
SPCFIN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SPCFIN madalaim (ATL) hind?
SPCFIN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SPCFIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPCFIN kauplemismaht on $ 60.08K USD.
Kas SPCFIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPCFIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPCFIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:15:56 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SPCFIN/USD kalkulaator

Summa

SPCFIN
SPCFIN
USD
USD

1 SPCFIN = 0.0001253 USD

Kauplemine: SPCFIN

SPCFINUSDT
$0.0001253
$0.0001253$0.0001253
-0.06%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu