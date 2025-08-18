Sperax (SPA) reaalajas hind on $ 0.011623. Viimase 24 tunni jooksul SPA kaubeldud madalaim $ 0.011247 ja kõrgeim $ 0.011936 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23986036772864047 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003287085606503908.
Lüliajalise tootluse osas on SPA muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -2.29% 24 tunni vältel -1.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sperax (SPA) – turuteave
No.835
$ 23.81M
$ 23.81M
$ 55.71K
$ 55.71K
$ 58.12M
$ 58.12M
2.05B
2.05B
5,000,000,000
5,000,000,000
4,615,267,291.67
4,615,267,291.67
40.96%
2020-08-24 00:00:00
ETH
Sperax praegune turukapitalisatsioon on $ 23.81M$ 55.71K 24 tunnise kauplemismahuga. SPA ringlev varu on 2.05B, mille koguvaru on 4615267291.67. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.12M.
Sperax (SPA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sperax tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002724
-2.29%
30 päeva
$ -0.001308
-10.12%
60 päeva
$ -0.000793
-6.39%
90 päeva
$ -0.006541
-36.02%
Sperax Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPA muutuse $ -0.0002724 (-2.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sperax 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001308 (-10.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sperax 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPA $ -0.000793 (-6.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sperax 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006541 (-36.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sperax (SPA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sperax Makes DeFi Services Accessible to All
Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes.
SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.
Sperax on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sperax investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SPA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sperax kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sperax ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sperax hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sperax (SPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sperax (SPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sperax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sperax (SPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sperax (SPA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sperax osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sperax osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.