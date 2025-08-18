Rohkem infot SPA

Sperax hind(SPA)

$0.011623
Sperax (SPA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:03 (UTC+8)

Sperax (SPA) hinna teave (USD)

$ 0.011247
$ 0.011936
$ 0.011247
$ 0.011936
$ 0.23986036772864047
$ 0.003287085606503908
Sperax (SPA) reaalajas hind on $ 0.011623. Viimase 24 tunni jooksul SPA kaubeldud madalaim $ 0.011247 ja kõrgeim $ 0.011936 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23986036772864047 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003287085606503908.

Lüliajalise tootluse osas on SPA muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, -2.29% 24 tunni vältel -1.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sperax (SPA) – turuteave

No.835

$ 23.81M
$ 55.71K
$ 58.12M
2.05B
5,000,000,000
4,615,267,291.67
Sperax praegune turukapitalisatsioon on $ 23.81M $ 55.71K 24 tunnise kauplemismahuga. SPA ringlev varu on 2.05B, mille koguvaru on 4615267291.67. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.12M.

Sperax (SPA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sperax tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002724-2.29%
30 päeva$ -0.001308-10.12%
60 päeva$ -0.000793-6.39%
90 päeva$ -0.006541-36.02%
Sperax Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPA muutuse $ -0.0002724 (-2.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sperax 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001308 (-10.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sperax 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPA $ -0.000793 (-6.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sperax 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006541 (-36.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sperax (SPA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sperax hinnaajaloo lehte.

Mis on Sperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Sperax on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sperax investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sperax kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sperax ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sperax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sperax (SPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sperax (SPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sperax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sperax hinna ennustust kohe!

Sperax (SPA) tokenoomika

Sperax (SPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sperax (SPA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sperax osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sperax osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPA kohalike valuutade suhtes

1 Sperax(SPA)/VND
305.859245
1 Sperax(SPA)/AUD
A$0.01766696
1 Sperax(SPA)/GBP
0.00848479
1 Sperax(SPA)/EUR
0.00987955
1 Sperax(SPA)/USD
$0.011623
1 Sperax(SPA)/MYR
RM0.04893283
1 Sperax(SPA)/TRY
0.47410217
1 Sperax(SPA)/JPY
¥1.708581
1 Sperax(SPA)/ARS
ARS$15.07514723
1 Sperax(SPA)/RUB
0.92646933
1 Sperax(SPA)/INR
1.01712873
1 Sperax(SPA)/IDR
Rp187.46771569
1 Sperax(SPA)/KRW
16.14295224
1 Sperax(SPA)/PHP
0.65728065
1 Sperax(SPA)/EGP
￡E.0.56092598
1 Sperax(SPA)/BRL
R$0.0627642
1 Sperax(SPA)/CAD
C$0.01603974
1 Sperax(SPA)/BDT
1.41149712
1 Sperax(SPA)/NGN
17.82666002
1 Sperax(SPA)/UAH
0.47898383
1 Sperax(SPA)/VES
Bs1.569105
1 Sperax(SPA)/CLP
$11.204572
1 Sperax(SPA)/PKR
Rs3.29256344
1 Sperax(SPA)/KZT
6.29280843
1 Sperax(SPA)/THB
฿0.3754229
1 Sperax(SPA)/TWD
NT$0.34903869
1 Sperax(SPA)/AED
د.إ0.04265641
1 Sperax(SPA)/CHF
Fr0.0092984
1 Sperax(SPA)/HKD
HK$0.09089186
1 Sperax(SPA)/AMD
֏4.44300798
1 Sperax(SPA)/MAD
.د.م0.10449077
1 Sperax(SPA)/MXN
$0.21932601
1 Sperax(SPA)/PLN
0.04230772
1 Sperax(SPA)/RON
лв0.05021136
1 Sperax(SPA)/SEK
kr0.11099965
1 Sperax(SPA)/BGN
лв0.01941041
1 Sperax(SPA)/HUF
Ft3.9239248
1 Sperax(SPA)/CZK
0.2429207
1 Sperax(SPA)/KWD
د.ك0.003545015
1 Sperax(SPA)/ILS
0.03916951
1 Sperax(SPA)/NOK
kr0.11843837
1 Sperax(SPA)/NZD
$0.01952664

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sperax võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sperax kohta

Kui palju on Sperax (SPA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPA hind USD on 0.011623 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPA/USD hind?
Praegune hind SPA/USD on $ 0.011623. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sperax turukapitalisatsioon?
SPA turukapitalisatsioon on $ 23.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPA ringlev varu?
SPA ringlev varu on 2.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPA (ATH) hind?
SPA saavutab ATH hinna summas 0.23986036772864047 USD.
Mis oli kõigi aegade SPA madalaim (ATL) hind?
SPA nägi ATL hinda summas 0.003287085606503908 USD.
Milline on SPA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPA kauplemismaht on $ 55.71K USD.
Kas SPA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPA hinna ennustust.
Sperax (SPA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

