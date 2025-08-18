Mis on Sperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Sperax on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sperax investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SPA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sperax kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sperax ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sperax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sperax (SPA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sperax (SPA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sperax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sperax hinna ennustust kohe!

Sperax (SPA) tokenoomika

Sperax (SPA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sperax (SPA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sperax osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sperax osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sperax ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sperax võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sperax kohta Kui palju on Sperax (SPA) tänapäeval väärt? Reaalajas SPA hind USD on 0.011623 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPA/USD hind? $ 0.011623 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sperax turukapitalisatsioon? SPA turukapitalisatsioon on $ 23.81M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPA ringlev varu? SPA ringlev varu on 2.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPA (ATH) hind? SPA saavutab ATH hinna summas 0.23986036772864047 USD . Mis oli kõigi aegade SPA madalaim (ATL) hind? SPA nägi ATL hinda summas 0.003287085606503908 USD . Milline on SPA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPA kauplemismaht on $ 55.71K USD . Kas SPA sel aastal kõrgemale ka suundub? SPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPA hinna ennustust

