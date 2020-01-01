SOON (SOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOON (SOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOON (SOON) teave SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Ametlik veebisait: https://soo.network/ Valge raamat: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Ostke SOON kohe!

SOON (SOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOON (SOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.40M $ 63.40M $ 63.40M Koguvaru: $ 971.90M $ 971.90M $ 971.90M Ringlev varu: $ 239.90M $ 239.90M $ 239.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 256.87M $ 256.87M $ 256.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Praegune hind: $ 0.2643 $ 0.2643 $ 0.2643 Lisateave SOON (SOON) hinna kohta

SOON (SOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOON (SOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOON tokeni tokenoomikat, avastage SOON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOON Kas olete huvitatud SOON (SOON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOON MEXC-ist osta!

SOON (SOON) hinna ajalugu SOON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOON hinna ajalugu kohe!

SOON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOON võiks suunduda? Meie SOON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOON tokeni hinna ennustust kohe!

