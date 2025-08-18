SOLVEX (SOLVEX) reaalajas hind on $ 0.0355. Viimase 24 tunni jooksul SOLVEX kaubeldud madalaim $ 0.035 ja kõrgeim $ 0.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLVEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.816578682593375 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002923721992189495.
Lüliajalise tootluse osas on SOLVEX muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -11.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SOLVEX (SOLVEX) – turuteave
SOLVEX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76M$ 14.77K 24 tunnise kauplemismahuga. SOLVEX ringlev varu on 49.53M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SOLVEX (SOLVEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SOLVEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001
-0.27%
30 päeva
$ -0.0174
-32.90%
60 päeva
$ -0.0645
-64.50%
90 päeva
$ -0.1821
-83.69%
SOLVEX Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOLVEX muutuse $ -0.0001 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SOLVEX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0174 (-32.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SOLVEX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLVEX $ -0.0645 (-64.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SOLVEX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1821 (-83.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SOLVEX (SOLVEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation.
Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.
SOLVEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOLVEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOLVEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SOLVEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOLVEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SOLVEX hinna ennustus (USD)
Kui palju on SOLVEX (SOLVEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOLVEX (SOLVEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOLVEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SOLVEX (SOLVEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLVEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SOLVEX (SOLVEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SOLVEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOLVEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
