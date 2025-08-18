Rohkem infot SOLVEX

$0.0355
-0.28%1D
SOLVEX (SOLVEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:06:36 (UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.035
24 h madal
$ 0.04
24 h kõrge

$ 0.035
$ 0.04
$ 4.816578682593375
$ 0.002923721992189495
-0.84%

-0.27%

-11.03%

-11.03%

SOLVEX (SOLVEX) reaalajas hind on $ 0.0355. Viimase 24 tunni jooksul SOLVEX kaubeldud madalaim $ 0.035 ja kõrgeim $ 0.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLVEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.816578682593375 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002923721992189495.

Lüliajalise tootluse osas on SOLVEX muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -11.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SOLVEX (SOLVEX) – turuteave

No.1144

$ 1.76M
$ 14.77K
$ 1.77M
49.53M
50,000,000
BSC

SOLVEX praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76M $ 14.77K 24 tunnise kauplemismahuga. SOLVEX ringlev varu on 49.53M, mille koguvaru on 50000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SOLVEX (SOLVEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SOLVEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001-0.27%
30 päeva$ -0.0174-32.90%
60 päeva$ -0.0645-64.50%
90 päeva$ -0.1821-83.69%
SOLVEX Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOLVEX muutuse $ -0.0001 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SOLVEX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0174 (-32.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SOLVEX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLVEX $ -0.0645 (-64.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SOLVEX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1821 (-83.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SOLVEX (SOLVEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SOLVEX hinnaajaloo lehte.

Mis on SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOLVEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOLVEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SOLVEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOLVEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SOLVEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SOLVEX (SOLVEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOLVEX (SOLVEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOLVEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SOLVEX hinna ennustust kohe!

SOLVEX (SOLVEX) tokenoomika

SOLVEX (SOLVEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLVEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SOLVEX (SOLVEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SOLVEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOLVEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOLVEX kohalike valuutade suhtes

1 SOLVEX(SOLVEX)/VND
934.1825
1 SOLVEX(SOLVEX)/AUD
A$0.05396
1 SOLVEX(SOLVEX)/GBP
0.025915
1 SOLVEX(SOLVEX)/EUR
0.030175
1 SOLVEX(SOLVEX)/USD
$0.0355
1 SOLVEX(SOLVEX)/MYR
RM0.149455
1 SOLVEX(SOLVEX)/TRY
1.448045
1 SOLVEX(SOLVEX)/JPY
¥5.2185
1 SOLVEX(SOLVEX)/ARS
ARS$46.043855
1 SOLVEX(SOLVEX)/RUB
2.829705
1 SOLVEX(SOLVEX)/INR
3.106605
1 SOLVEX(SOLVEX)/IDR
Rp572.580565
1 SOLVEX(SOLVEX)/KRW
49.30524
1 SOLVEX(SOLVEX)/PHP
2.007525
1 SOLVEX(SOLVEX)/EGP
￡E.1.71323
1 SOLVEX(SOLVEX)/BRL
R$0.1917
1 SOLVEX(SOLVEX)/CAD
C$0.04899
1 SOLVEX(SOLVEX)/BDT
4.31112
1 SOLVEX(SOLVEX)/NGN
54.44777
1 SOLVEX(SOLVEX)/UAH
1.462955
1 SOLVEX(SOLVEX)/VES
Bs4.7925
1 SOLVEX(SOLVEX)/CLP
$34.222
1 SOLVEX(SOLVEX)/PKR
Rs10.05644
1 SOLVEX(SOLVEX)/KZT
19.220055
1 SOLVEX(SOLVEX)/THB
฿1.149845
1 SOLVEX(SOLVEX)/TWD
NT$1.066065
1 SOLVEX(SOLVEX)/AED
د.إ0.130285
1 SOLVEX(SOLVEX)/CHF
Fr0.0284
1 SOLVEX(SOLVEX)/HKD
HK$0.27761
1 SOLVEX(SOLVEX)/AMD
֏13.57023
1 SOLVEX(SOLVEX)/MAD
.د.م0.319145
1 SOLVEX(SOLVEX)/MXN
$0.669885
1 SOLVEX(SOLVEX)/PLN
0.12922
1 SOLVEX(SOLVEX)/RON
лв0.15336
1 SOLVEX(SOLVEX)/SEK
kr0.339025
1 SOLVEX(SOLVEX)/BGN
лв0.059285
1 SOLVEX(SOLVEX)/HUF
Ft11.9848
1 SOLVEX(SOLVEX)/CZK
0.74195
1 SOLVEX(SOLVEX)/KWD
د.ك0.0108275
1 SOLVEX(SOLVEX)/ILS
0.119635
1 SOLVEX(SOLVEX)/NOK
kr0.361745
1 SOLVEX(SOLVEX)/NZD
$0.05964

SOLVEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SOLVEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SOLVEX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOLVEX kohta

Kui palju on SOLVEX (SOLVEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLVEX hind USD on 0.0355 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLVEX/USD hind?
Praegune hind SOLVEX/USD on $ 0.0355. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SOLVEX turukapitalisatsioon?
SOLVEX turukapitalisatsioon on $ 1.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLVEX ringlev varu?
SOLVEX ringlev varu on 49.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLVEX (ATH) hind?
SOLVEX saavutab ATH hinna summas 4.816578682593375 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLVEX madalaim (ATL) hind?
SOLVEX nägi ATL hinda summas 0.002923721992189495 USD.
Milline on SOLVEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLVEX kauplemismaht on $ 14.77K USD.
Kas SOLVEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLVEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLVEX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

