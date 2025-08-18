Rohkem infot SOLV

SOLV Hinnainfo

SOLV Valge raamat

SOLV Ametlik veebisait

SOLV Tokenoomika

SOLV Hinnaprognoos

SOLV Ajalugu

SOLV – ostujuhend

SOLV-usaldusraha valuutakonverter

SOLV Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Solv Protocol logo

Solv Protocol hind(SOLV)

1 SOLV/USD reaalajas hind:

$0.04601
$0.04601$0.04601
-0.26%1D
USD
Solv Protocol (SOLV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:55:43 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04317
$ 0.04317$ 0.04317
24 h madal
$ 0.04633
$ 0.04633$ 0.04633
24 h kõrge

$ 0.04317
$ 0.04317$ 0.04317

$ 0.04633
$ 0.04633$ 0.04633

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773

+0.34%

-0.26%

+2.19%

+2.19%

Solv Protocol (SOLV) reaalajas hind on $ 0.04603. Viimase 24 tunni jooksul SOLV kaubeldud madalaim $ 0.04317 ja kõrgeim $ 0.04633 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22767063065329501 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.021765277438440773.

Lüliajalise tootluse osas on SOLV muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel +2.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solv Protocol (SOLV) – turuteave

No.497

$ 68.24M
$ 68.24M$ 68.24M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 444.65M
$ 444.65M$ 444.65M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

Solv Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 68.24M $ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. SOLV ringlev varu on 1.48B, mille koguvaru on 8400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 444.65M.

Solv Protocol (SOLV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solv Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001199-0.26%
30 päeva$ +0.00477+11.56%
60 päeva$ +0.00006+0.13%
90 päeva$ +0.0013+2.90%
Solv Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOLV muutuse $ -0.0001199 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solv Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00477 (+11.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solv Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLV $ +0.00006 (+0.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solv Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0013 (+2.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solv Protocol (SOLV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Solv Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solv Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOLV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solv Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solv Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solv Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solv Protocol (SOLV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solv Protocol (SOLV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solv Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solv Protocol hinna ennustust kohe!

Solv Protocol (SOLV) tokenoomika

Solv Protocol (SOLV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solv Protocol (SOLV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solv Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solv Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOLV kohalike valuutade suhtes

1 Solv Protocol(SOLV)/VND
1,211.27945
1 Solv Protocol(SOLV)/AUD
A$0.0699656
1 Solv Protocol(SOLV)/GBP
0.0336019
1 Solv Protocol(SOLV)/EUR
0.0391255
1 Solv Protocol(SOLV)/USD
$0.04603
1 Solv Protocol(SOLV)/MYR
RM0.1937863
1 Solv Protocol(SOLV)/TRY
1.8775637
1 Solv Protocol(SOLV)/JPY
¥6.76641
1 Solv Protocol(SOLV)/ARS
ARS$59.7013703
1 Solv Protocol(SOLV)/RUB
3.6690513
1 Solv Protocol(SOLV)/INR
4.0280853
1 Solv Protocol(SOLV)/IDR
Rp742.4192509
1 Solv Protocol(SOLV)/KRW
63.9301464
1 Solv Protocol(SOLV)/PHP
2.6029965
1 Solv Protocol(SOLV)/EGP
￡E.2.2214078
1 Solv Protocol(SOLV)/BRL
R$0.248562
1 Solv Protocol(SOLV)/CAD
C$0.0635214
1 Solv Protocol(SOLV)/BDT
5.5898832
1 Solv Protocol(SOLV)/NGN
70.5980522
1 Solv Protocol(SOLV)/UAH
1.8968963
1 Solv Protocol(SOLV)/VES
Bs6.21405
1 Solv Protocol(SOLV)/CLP
$44.37292
1 Solv Protocol(SOLV)/PKR
Rs13.0393784
1 Solv Protocol(SOLV)/KZT
24.9211023
1 Solv Protocol(SOLV)/THB
฿1.486769
1 Solv Protocol(SOLV)/TWD
NT$1.3822809
1 Solv Protocol(SOLV)/AED
د.إ0.1689301
1 Solv Protocol(SOLV)/CHF
Fr0.036824
1 Solv Protocol(SOLV)/HKD
HK$0.3599546
1 Solv Protocol(SOLV)/AMD
֏17.5954278
1 Solv Protocol(SOLV)/MAD
.د.م0.4138097
1 Solv Protocol(SOLV)/MXN
$0.8685861
1 Solv Protocol(SOLV)/PLN
0.1675492
1 Solv Protocol(SOLV)/RON
лв0.1988496
1 Solv Protocol(SOLV)/SEK
kr0.4395865
1 Solv Protocol(SOLV)/BGN
лв0.0768701
1 Solv Protocol(SOLV)/HUF
Ft15.539728
1 Solv Protocol(SOLV)/CZK
0.962027
1 Solv Protocol(SOLV)/KWD
د.ك0.01403915
1 Solv Protocol(SOLV)/ILS
0.1551211
1 Solv Protocol(SOLV)/NOK
kr0.4690457
1 Solv Protocol(SOLV)/NZD
$0.0773304

Solv Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solv Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Solv Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solv Protocol kohta

Kui palju on Solv Protocol (SOLV) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLV hind USD on 0.04603 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLV/USD hind?
Praegune hind SOLV/USD on $ 0.04603. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solv Protocol turukapitalisatsioon?
SOLV turukapitalisatsioon on $ 68.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLV ringlev varu?
SOLV ringlev varu on 1.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLV (ATH) hind?
SOLV saavutab ATH hinna summas 0.22767063065329501 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLV madalaim (ATL) hind?
SOLV nägi ATL hinda summas 0.021765277438440773 USD.
Milline on SOLV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLV kauplemismaht on $ 1.05M USD.
Kas SOLV sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:55:43 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SOLV/USD kalkulaator

Summa

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0.04603 USD

Kauplemine: SOLV

SOLVUSDT
$0.04601
$0.04601$0.04601
-0.30%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu