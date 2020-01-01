Swarm Markets (SMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swarm Markets (SMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swarm Markets (SMT) teave Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Ametlik veebisait: https://swarm.com/ Valge raamat: https://docs.swarm.markets Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Ostke SMT kohe!

Swarm Markets (SMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swarm Markets (SMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.80M $ 8.80M $ 8.80M Koguvaru: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Ringlev varu: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.48M $ 16.48M $ 16.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.1048 $ 0.1048 $ 0.1048 Lisateave Swarm Markets (SMT) hinna kohta

Swarm Markets (SMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swarm Markets (SMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SMT tokeni tokenoomikat, avastage SMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SMT Kas olete huvitatud Swarm Markets (SMT) lisamisest oma portfooliosse?

Swarm Markets (SMT) hinna ajalugu SMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SMT hinna ajalugu kohe!

SMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SMT võiks suunduda? Meie SMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SMT tokeni hinna ennustust kohe!

