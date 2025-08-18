Rohkem infot SMT

Swarm Markets hind(SMT)

1 SMT/USD reaalajas hind:

Swarm Markets (SMT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:25:59 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Swarm Markets (SMT) reaalajas hind on $ 0.0814. Viimase 24 tunni jooksul SMT kaubeldud madalaim $ 0.0745 ja kõrgeim $ 0.0899 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9776206369190703 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SMT muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel +29.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swarm Markets (SMT) – turuteave

Swarm Markets praegune turukapitalisatsioon on $ 6.83M $ 66.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SMT ringlev varu on 83.94M, mille koguvaru on 157235481. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Swarm Markets (SMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Swarm Markets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000898-1.09%
30 päeva$ +0.0008+0.99%
60 päeva$ +0.027+49.63%
90 päeva$ +0.0024+3.03%
Swarm Markets Hinnamuutus täna

Täna registreeris SMT muutuse $ -0.000898 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Swarm Markets 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Swarm Markets 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMT $ +0.027 (+49.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Swarm Markets 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0024 (+3.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Swarm Markets (SMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Swarm Markets hinnaajaloo lehte.

Mis on Swarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Swarm Markets investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Swarm Markets kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Swarm Markets ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Swarm Markets hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swarm Markets (SMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swarm Markets (SMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swarm Markets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swarm Markets hinna ennustust kohe!

Swarm Markets (SMT) tokenoomika

Swarm Markets (SMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Swarm Markets (SMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Swarm Markets osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Swarm Markets osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SMT kohalike valuutade suhtes

Swarm Markets ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Swarm Markets võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Swarm Markets ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swarm Markets kohta

Kui palju on Swarm Markets (SMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMT hind USD on 0.0814 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMT/USD hind?
Praegune hind SMT/USD on $ 0.0814. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swarm Markets turukapitalisatsioon?
SMT turukapitalisatsioon on $ 6.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMT ringlev varu?
SMT ringlev varu on 83.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMT (ATH) hind?
SMT saavutab ATH hinna summas 2.9776206369190703 USD.
Mis oli kõigi aegade SMT madalaim (ATL) hind?
SMT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMT kauplemismaht on $ 66.80K USD.
Kas SMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMT hinna ennustust.
2025-08-18 05:25:59 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

