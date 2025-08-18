Swarm Markets (SMT) reaalajas hind on $ 0.0814. Viimase 24 tunni jooksul SMT kaubeldud madalaim $ 0.0745 ja kõrgeim $ 0.0899 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9776206369190703 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SMT muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel +29.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Swarm Markets (SMT) – turuteave
$ 6.83M
$ 66.80K
$ 12.80M
83.94M
157,235,481
ETH
Swarm Markets praegune turukapitalisatsioon on $ 6.83M$ 66.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SMT ringlev varu on 83.94M, mille koguvaru on 157235481. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Swarm Markets (SMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Swarm Markets tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000898
-1.09%
30 päeva
$ +0.0008
+0.99%
60 päeva
$ +0.027
+49.63%
90 päeva
$ +0.0024
+3.03%
Swarm Markets Hinnamuutus täna
Täna registreeris SMT muutuse $ -0.000898 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Swarm Markets 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+0.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Swarm Markets 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMT $ +0.027 (+49.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Swarm Markets 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0024 (+3.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.
Swarm Markets on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Swarm Markets ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Swarm Markets hinna ennustus (USD)
Kui palju on Swarm Markets (SMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swarm Markets (SMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swarm Markets nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Swarm Markets (SMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.