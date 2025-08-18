SafeMars (SMARS) reaalajas hind on $ 0.000000005786. Viimase 24 tunni jooksul SMARS kaubeldud madalaim $ 0.00000000571 ja kõrgeim $ 0.000000005828 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMARSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SMARS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel +3.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SafeMars (SMARS) – turuteave
BSC
SafeMars praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.73K 24 tunnise kauplemismahuga. SMARS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.31M.
SafeMars (SMARS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SafeMars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000001443
+0.25%
30 päeva
$ +0.000000000921
+18.93%
60 päeva
$ +0.000000001667
+40.47%
90 päeva
$ +0.00000000126
+27.83%
SafeMars Hinnamuutus täna
Täna registreeris SMARS muutuse $ +0.00000000001443 (+0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SafeMars 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000921 (+18.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SafeMars 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMARS $ +0.000000001667 (+40.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SafeMars 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000000126 (+27.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SafeMars (SMARS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn.
SafeMars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SafeMars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SMARS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SafeMars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SafeMars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SafeMars hinna ennustus (USD)
Kui palju on SafeMars (SMARS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafeMars (SMARS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafeMars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SafeMars (SMARS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMARS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SafeMars (SMARS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SafeMars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SafeMars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.