Sekuya (SKYA) teave Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Ametlik veebisait: https://sekuya.io/ Valge raamat: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Ostke SKYA kohe!

Sekuya (SKYA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sekuya (SKYA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Koguvaru: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Ringlev varu: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Praegune hind: $ 0.004934 $ 0.004934 $ 0.004934 Lisateave Sekuya (SKYA) hinna kohta

Sekuya (SKYA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sekuya (SKYA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKYA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKYA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKYA tokeni tokenoomikat, avastage SKYA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SKYA Kas olete huvitatud Sekuya (SKYA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SKYA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SKYA MEXC-ist osta!

Sekuya (SKYA) hinna ajalugu SKYA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SKYA hinna ajalugu kohe!

SKYA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKYA võiks suunduda? Meie SKYA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKYA tokeni hinna ennustust kohe!

