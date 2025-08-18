Sekuya (SKYA) reaalajas hind on $ 0.005341. Viimase 24 tunni jooksul SKYA kaubeldud madalaim $ 0.005206 ja kõrgeim $ 0.005376 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKYAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06977272441588699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00261259753355188.
Lüliajalise tootluse osas on SKYA muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sekuya (SKYA) – turuteave
No.1815
$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M
$ 32.30K
$ 32.30K$ 32.30K
$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M
403.21M
403.21M 403.21M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
995,412,025.9710485
995,412,025.9710485 995,412,025.9710485
40.32%
ETH
Sekuya praegune turukapitalisatsioon on $ 2.15M$ 32.30K 24 tunnise kauplemismahuga. SKYA ringlev varu on 403.21M, mille koguvaru on 995412025.9710485. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.34M.
Sekuya (SKYA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sekuya tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000053
-0.01%
30 päeva
$ +0.0001
+1.90%
60 päeva
$ +0.000744
+16.18%
90 päeva
$ -0.002183
-29.02%
Sekuya Hinnamuutus täna
Täna registreeris SKYA muutuse $ -0.00000053 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sekuya 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001 (+1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sekuya 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKYA $ +0.000744 (+16.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sekuya 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002183 (-29.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sekuya (SKYA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.
