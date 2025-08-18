Rohkem infot SKYA

SKYA Hinnainfo

SKYA Valge raamat

SKYA Ametlik veebisait

SKYA Tokenoomika

SKYA Hinnaprognoos

SKYA Ajalugu

SKYA – ostujuhend

SKYA-usaldusraha valuutakonverter

SKYA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sekuya logo

Sekuya hind(SKYA)

1 SKYA/USD reaalajas hind:

$0.005341
$0.005341$0.005341
-0.01%1D
USD
Sekuya (SKYA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:45:59 (UTC+8)

Sekuya (SKYA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005206
$ 0.005206$ 0.005206
24 h madal
$ 0.005376
$ 0.005376$ 0.005376
24 h kõrge

$ 0.005206
$ 0.005206$ 0.005206

$ 0.005376
$ 0.005376$ 0.005376

$ 0.06977272441588699
$ 0.06977272441588699$ 0.06977272441588699

$ 0.00261259753355188
$ 0.00261259753355188$ 0.00261259753355188

+0.33%

-0.01%

-2.15%

-2.15%

Sekuya (SKYA) reaalajas hind on $ 0.005341. Viimase 24 tunni jooksul SKYA kaubeldud madalaim $ 0.005206 ja kõrgeim $ 0.005376 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKYAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06977272441588699 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00261259753355188.

Lüliajalise tootluse osas on SKYA muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sekuya (SKYA) – turuteave

No.1815

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 32.30K
$ 32.30K$ 32.30K

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

403.21M
403.21M 403.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

995,412,025.9710485
995,412,025.9710485 995,412,025.9710485

40.32%

ETH

Sekuya praegune turukapitalisatsioon on $ 2.15M $ 32.30K 24 tunnise kauplemismahuga. SKYA ringlev varu on 403.21M, mille koguvaru on 995412025.9710485. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.34M.

Sekuya (SKYA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sekuya tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000053-0.01%
30 päeva$ +0.0001+1.90%
60 päeva$ +0.000744+16.18%
90 päeva$ -0.002183-29.02%
Sekuya Hinnamuutus täna

Täna registreeris SKYA muutuse $ -0.00000053 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sekuya 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001 (+1.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sekuya 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKYA $ +0.000744 (+16.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sekuya 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002183 (-29.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sekuya (SKYA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sekuya hinnaajaloo lehte.

Mis on Sekuya (SKYA)

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Sekuya on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sekuya investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SKYA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sekuya kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sekuya ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sekuya hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sekuya (SKYA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sekuya (SKYA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sekuya nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sekuya hinna ennustust kohe!

Sekuya (SKYA) tokenoomika

Sekuya (SKYA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKYA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sekuya (SKYA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sekuya osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sekuya osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SKYA kohalike valuutade suhtes

1 Sekuya(SKYA)/VND
140.548415
1 Sekuya(SKYA)/AUD
A$0.00811832
1 Sekuya(SKYA)/GBP
0.00389893
1 Sekuya(SKYA)/EUR
0.00453985
1 Sekuya(SKYA)/USD
$0.005341
1 Sekuya(SKYA)/MYR
RM0.02248561
1 Sekuya(SKYA)/TRY
0.21785939
1 Sekuya(SKYA)/JPY
¥0.785127
1 Sekuya(SKYA)/ARS
ARS$6.92733041
1 Sekuya(SKYA)/RUB
0.42573111
1 Sekuya(SKYA)/INR
0.46739091
1 Sekuya(SKYA)/IDR
Rp86.14514923
1 Sekuya(SKYA)/KRW
7.41800808
1 Sekuya(SKYA)/PHP
0.30203355
1 Sekuya(SKYA)/EGP
￡E.0.25775666
1 Sekuya(SKYA)/BRL
R$0.0288414
1 Sekuya(SKYA)/CAD
C$0.00737058
1 Sekuya(SKYA)/BDT
0.64861104
1 Sekuya(SKYA)/NGN
8.19170534
1 Sekuya(SKYA)/UAH
0.22010261
1 Sekuya(SKYA)/VES
Bs0.721035
1 Sekuya(SKYA)/CLP
$5.148724
1 Sekuya(SKYA)/PKR
Rs1.51299848
1 Sekuya(SKYA)/KZT
2.89167081
1 Sekuya(SKYA)/THB
฿0.1725143
1 Sekuya(SKYA)/TWD
NT$0.16039023
1 Sekuya(SKYA)/AED
د.إ0.01960147
1 Sekuya(SKYA)/CHF
Fr0.0042728
1 Sekuya(SKYA)/HKD
HK$0.04176662
1 Sekuya(SKYA)/AMD
֏2.04165066
1 Sekuya(SKYA)/MAD
.د.م0.04801559
1 Sekuya(SKYA)/MXN
$0.10078467
1 Sekuya(SKYA)/PLN
0.01944124
1 Sekuya(SKYA)/RON
лв0.02307312
1 Sekuya(SKYA)/SEK
kr0.05100655
1 Sekuya(SKYA)/BGN
лв0.00891947
1 Sekuya(SKYA)/HUF
Ft1.8031216
1 Sekuya(SKYA)/CZK
0.1116269
1 Sekuya(SKYA)/KWD
د.ك0.001629005
1 Sekuya(SKYA)/ILS
0.01799917
1 Sekuya(SKYA)/NOK
kr0.05442479
1 Sekuya(SKYA)/NZD
$0.00897288

Sekuya ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sekuya võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sekuya ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sekuya kohta

Kui palju on Sekuya (SKYA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKYA hind USD on 0.005341 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKYA/USD hind?
Praegune hind SKYA/USD on $ 0.005341. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sekuya turukapitalisatsioon?
SKYA turukapitalisatsioon on $ 2.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKYA ringlev varu?
SKYA ringlev varu on 403.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKYA (ATH) hind?
SKYA saavutab ATH hinna summas 0.06977272441588699 USD.
Mis oli kõigi aegade SKYA madalaim (ATL) hind?
SKYA nägi ATL hinda summas 0.00261259753355188 USD.
Milline on SKYA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKYA kauplemismaht on $ 32.30K USD.
Kas SKYA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKYA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKYA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:45:59 (UTC+8)

Sekuya (SKYA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SKYA/USD kalkulaator

Summa

SKYA
SKYA
USD
USD

1 SKYA = 0.005341 USD

Kauplemine: SKYA

SKYAUSDT
$0.005341
$0.005341$0.005341
-0.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu