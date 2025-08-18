Rohkem infot SFP

SafePal hind(SFP)

1 SFP/USD reaalajas hind:

$0.4885
$0.4885$0.4885
-1.55%1D
USD
SafePal (SFP) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:04:31 (UTC+8)

SafePal (SFP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4833
$ 0.4833$ 0.4833
24 h madal
$ 0.4966
$ 0.4966$ 0.4966
24 h kõrge

$ 0.4833
$ 0.4833$ 0.4833

$ 0.4966
$ 0.4966$ 0.4966

$ 4.38887661
$ 4.38887661$ 4.38887661

$ 0.26738803809584405
$ 0.26738803809584405$ 0.26738803809584405

-0.37%

-1.55%

-4.72%

-4.72%

SafePal (SFP) reaalajas hind on $ 0.4888. Viimase 24 tunni jooksul SFP kaubeldud madalaim $ 0.4833 ja kõrgeim $ 0.4966 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.38887661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.26738803809584405.

Lüliajalise tootluse osas on SFP muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -4.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SafePal (SFP) – turuteave

No.189

$ 244.40M
$ 244.40M$ 244.40M

$ 113.04K
$ 113.04K$ 113.04K

$ 244.40M
$ 244.40M$ 244.40M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

SafePal praegune turukapitalisatsioon on $ 244.40M $ 113.04K 24 tunnise kauplemismahuga. SFP ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 244.40M.

SafePal (SFP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SafePal tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007691-1.55%
30 päeva$ -0.0482-8.98%
60 päeva$ +0.0107+2.23%
90 päeva$ -0.073-13.00%
SafePal Hinnamuutus täna

Täna registreeris SFP muutuse $ -0.007691 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SafePal 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0482 (-8.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SafePal 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFP $ +0.0107 (+2.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SafePal 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.073 (-13.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SafePal (SFP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SafePal hinnaajaloo lehte.

Mis on SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SafePal investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SFP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SafePal kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SafePal ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SafePal hinna ennustus (USD)

Kui palju on SafePal (SFP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafePal (SFP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafePal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SafePal hinna ennustust kohe!

SafePal (SFP) tokenoomika

SafePal (SFP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SafePal (SFP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SafePal osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SafePal osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SFP kohalike valuutade suhtes

1 SafePal(SFP)/VND
12,862.772
1 SafePal(SFP)/AUD
A$0.742976
1 SafePal(SFP)/GBP
0.356824
1 SafePal(SFP)/EUR
0.41548
1 SafePal(SFP)/USD
$0.4888
1 SafePal(SFP)/MYR
RM2.057848
1 SafePal(SFP)/TRY
19.938152
1 SafePal(SFP)/JPY
¥71.8536
1 SafePal(SFP)/ARS
ARS$633.978488
1 SafePal(SFP)/RUB
38.962248
1 SafePal(SFP)/INR
42.774888
1 SafePal(SFP)/IDR
Rp7,883.869864
1 SafePal(SFP)/KRW
678.884544
1 SafePal(SFP)/PHP
27.64164
1 SafePal(SFP)/EGP
￡E.23.589488
1 SafePal(SFP)/BRL
R$2.63952
1 SafePal(SFP)/CAD
C$0.674544
1 SafePal(SFP)/BDT
59.359872
1 SafePal(SFP)/NGN
749.692112
1 SafePal(SFP)/UAH
20.143448
1 SafePal(SFP)/VES
Bs65.988
1 SafePal(SFP)/CLP
$471.2032
1 SafePal(SFP)/PKR
Rs138.467264
1 SafePal(SFP)/KZT
264.641208
1 SafePal(SFP)/THB
฿15.832232
1 SafePal(SFP)/TWD
NT$14.678664
1 SafePal(SFP)/AED
د.إ1.793896
1 SafePal(SFP)/CHF
Fr0.39104
1 SafePal(SFP)/HKD
HK$3.822416
1 SafePal(SFP)/AMD
֏186.848688
1 SafePal(SFP)/MAD
.د.م4.394312
1 SafePal(SFP)/MXN
$9.223656
1 SafePal(SFP)/PLN
1.779232
1 SafePal(SFP)/RON
лв2.111616
1 SafePal(SFP)/SEK
kr4.66804
1 SafePal(SFP)/BGN
лв0.816296
1 SafePal(SFP)/HUF
Ft165.01888
1 SafePal(SFP)/CZK
10.21592
1 SafePal(SFP)/KWD
د.ك0.149084
1 SafePal(SFP)/ILS
1.647256
1 SafePal(SFP)/NOK
kr4.980872
1 SafePal(SFP)/NZD
$0.821184

SafePal ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SafePal võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SafePal ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SafePal kohta

Kui palju on SafePal (SFP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFP hind USD on 0.4888 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFP/USD hind?
Praegune hind SFP/USD on $ 0.4888. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SafePal turukapitalisatsioon?
SFP turukapitalisatsioon on $ 244.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFP ringlev varu?
SFP ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFP (ATH) hind?
SFP saavutab ATH hinna summas 4.38887661 USD.
Mis oli kõigi aegade SFP madalaim (ATL) hind?
SFP nägi ATL hinda summas 0.26738803809584405 USD.
Milline on SFP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFP kauplemismaht on $ 113.04K USD.
Kas SFP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFP hinna ennustust.
2025-08-18 03:04:31 (UTC+8)

SafePal (SFP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SFP = 0.4888 USD

