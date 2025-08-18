SafePal (SFP) reaalajas hind on $ 0.4888. Viimase 24 tunni jooksul SFP kaubeldud madalaim $ 0.4833 ja kõrgeim $ 0.4966 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.38887661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.26738803809584405.
Lüliajalise tootluse osas on SFP muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -4.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SafePal (SFP) – turuteave
No.189
$ 244.40M
$ 113.04K
$ 244.40M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
SafePal praegune turukapitalisatsioon on $ 244.40M 24 tunnise kauplemismahuga. SFP ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 244.40M.
SafePal (SFP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SafePal tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007691
-1.55%
30 päeva
$ -0.0482
-8.98%
60 päeva
$ +0.0107
+2.23%
90 päeva
$ -0.073
-13.00%
SafePal Hinnamuutus täna
Täna registreeris SFP muutuse $ -0.007691 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SafePal 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0482 (-8.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SafePal 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFP $ +0.0107 (+2.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SafePal 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.073 (-13.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SafePal (SFP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets.
Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
SafePal on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SafePal investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SFP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SafePal kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SafePal ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SafePal hinna ennustus (USD)
Kui palju on SafePal (SFP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafePal (SFP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafePal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SafePal (SFP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SafePal (SFP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SafePal osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SafePal osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.