Mis on SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal (SFP) tokenoomika

SafePal (SFP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SafePal ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SafePal võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on SafePal (SFP) tänapäeval väärt? Reaalajas SFP hind USD on 0.4888 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFP/USD hind? $ 0.4888 . Milline on SafePal turukapitalisatsioon? SFP turukapitalisatsioon on $ 244.40M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFP ringlev varu? SFP ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFP (ATH) hind? SFP saavutab ATH hinna summas 4.38887661 USD . Mis oli kõigi aegade SFP madalaim (ATL) hind? SFP nägi ATL hinda summas 0.26738803809584405 USD . Milline on SFP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFP kauplemismaht on $ 113.04K USD .

SafePal (SFP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

