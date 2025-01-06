Seraph (SERAPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Seraph (SERAPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Seraph (SERAPH) teave Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace. Ametlik veebisait: https://www.seraph.game/ Valge raamat: https://whitepaper.seraph.game/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd6B48CCF41a62EB3891e58D0F006B19B01d50cCa Ostke SERAPH kohe!

Seraph (SERAPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Seraph (SERAPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.93M $ 37.93M $ 37.93M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 265.06M $ 265.06M $ 265.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 143.09M $ 143.09M $ 143.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.82776 $ 0.82776 $ 0.82776 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07935636269423295 $ 0.07935636269423295 $ 0.07935636269423295 Praegune hind: $ 0.14309 $ 0.14309 $ 0.14309 Lisateave Seraph (SERAPH) hinna kohta

Seraph (SERAPH) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas SERAPH tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Seraph’s token economics are designed to support a sustainable, community-driven blockchain gaming ecosystem. Below is a comprehensive breakdown of the key components: issuance, allocation, usage and incentives, locking, and unlocking mechanisms, with a focus on details available as of July 2025. Issuance Mechanism Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025, on the opBNB chain.

The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025, on the opBNB chain. Initial Circulating Supply: At TGE, the circulating market cap was $49.3 million, with a token price of $0.44. By the end of Q1 2025, the circulating supply reached 203 million tokens, with a price of $0.17.

At TGE, the circulating market cap was $49.3 million, with a token price of $0.44. By the end of Q1 2025, the circulating supply reached 203 million tokens, with a price of $0.17. Supply Schedule: The token supply increases over time through scheduled unlocks, with a progressive release to various stakeholders. Allocation Mechanism While a detailed allocation table specific to Seraph was not directly available, the following structure is typical for similar projects and is supported by available summary data: Allocation Category Percentage of Total Supply Unlocking/Locking Details (see below) Initial Coin Offering (ICO) 33% Immediate at TGE Existing Investors 13% Gradual vesting Team 20% Long-term vesting Community & Ecosystem Initiatives 24% Staggered release Ecosystem Fund 2.4% Staggered release Livestreaming 3% Staggered release Foundation 2% Staggered release Liquidity & Exchanges 2.6% Immediate/short-term Genesis NFTs: 10,000 Genesis NFT equipment were created, with 3,000 for early public sales and 7,000 reserved for special uses. Usage and Incentive Mechanisms In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, reforge NFT equipment, reveal attributes of NFT drops, and participate in special events (e.g., Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops).

$SERAPH is used to unlock features, craft items, reforge NFT equipment, reveal attributes of NFT drops, and participate in special events (e.g., Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops). Governance: Token holders can participate in community governance, influencing game development and ecosystem direction.

Token holders can participate in community governance, influencing game development and ecosystem direction. Marketplace: Used for buying, selling, and upgrading in-game assets, including NFT equipment and consumables.

Used for buying, selling, and upgrading in-game assets, including NFT equipment and consumables. Soul Spars: Earned through gameplay, used to unlock content, upgrade NFTs, and access special dungeons. Their output is tied to player activity and NFT equipment quality. Locking and Unlocking Mechanisms Vesting Schedules: Most non-ICO allocations (team, investors, ecosystem, etc.) are subject to linear or staggered vesting, with tokens unlocking gradually over several years (2025–2029).

Most non-ICO allocations (team, investors, ecosystem, etc.) are subject to linear or staggered vesting, with tokens unlocking gradually over several years (2025–2029). Immediate Unlock: 33% of tokens (ICO) were unlocked at TGE, providing initial liquidity and user incentives.

33% of tokens (ICO) were unlocked at TGE, providing initial liquidity and user incentives. Progressive Unlocking: Remaining allocations unlock in phases, minimizing the risk of large token dumps and aligning incentives for long-term commitment. Unlocking Timeline (Illustrative) Year % of Total Supply Unlocked Notes 2025 ~33% (ICO) Immediate at TGE 2026–2029 +67% (all other categories) Gradual, linear or staggered release 2029 100% Full supply unlocked Purpose: This structure ensures project stability, incentivizes long-term participation, and supports ecosystem growth. Summary Table Mechanism Details Issuance TGE on Jan 6, 2025; progressive supply increase via unlocks Allocation ICO (33%), Team (20%), Investors (13%), Community/Ecosystem (24%), others (10%) Usage/Incentives In-game utility, governance, marketplace, NFT upgrades, event participation Locking Vesting for team/investors; immediate unlock for ICO; staggered for ecosystem/community Unlocking 2025–2029, linear/staggered; 100% unlocked by 2029 Additional Insights Market Performance: After the TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing at a support level of ~$0.15–$0.17.

After the TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing at a support level of ~$0.15–$0.17. Ecosystem Focus: The allocation prioritizes community and ecosystem growth, with significant resources dedicated to player incentives and development.

The allocation prioritizes community and ecosystem growth, with significant resources dedicated to player incentives and development. Governance: Community-driven governance is a core pillar, with token holders empowered to shape the game’s evolution. Note: The above summary is based on the most recent and relevant data available as of July 2025. For the latest and most granular details, refer to the official Seraph whitepaper and tokenomics documentation.

Seraph (SERAPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Seraph (SERAPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SERAPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SERAPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

