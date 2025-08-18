Rohkem infot SERAPH

Seraph hind(SERAPH)

$0.14313
+0.04%1D
Seraph (SERAPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:28 (UTC+8)

Seraph (SERAPH) hinna teave (USD)

$ 0.14189
24 h madal
$ 0.1435
24 h kõrge

$ 0.14189
$ 0.1435
$ 0.8063450887852465
$ 0.07935636269423295
+0.12%

+0.04%

-6.99%

-6.99%

Seraph (SERAPH) reaalajas hind on $ 0.14311. Viimase 24 tunni jooksul SERAPH kaubeldud madalaim $ 0.14189 ja kõrgeim $ 0.1435 näitab aktiivset turu volatiivsust. SERAPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8063450887852465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07935636269423295.

Lüliajalise tootluse osas on SERAPH muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -6.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Seraph (SERAPH) – turuteave

$ 37.93M
$ 101.61K
$ 143.11M
265.06M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.50%

Seraph praegune turukapitalisatsioon on $ 37.93M $ 101.61K 24 tunnise kauplemismahuga. SERAPH ringlev varu on 265.06M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.11M.

Seraph (SERAPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Seraph tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000572+0.04%
30 päeva$ -0.01188-7.67%
60 päeva$ -0.04821-25.20%
90 päeva$ -0.02669-15.72%
Seraph Hinnamuutus täna

Täna registreeris SERAPH muutuse $ +0.0000572 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Seraph 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01188 (-7.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Seraph 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SERAPH $ -0.04821 (-25.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Seraph 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02669 (-15.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Seraph (SERAPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Seraph hinnaajaloo lehte.

Mis on Seraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Seraph on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Seraph investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SERAPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Seraph kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Seraph ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Seraph hinna ennustus (USD)

Kui palju on Seraph (SERAPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seraph (SERAPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seraph nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Seraph hinna ennustust kohe!

Seraph (SERAPH) tokenoomika

Seraph (SERAPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SERAPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Seraph (SERAPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Seraph osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Seraph osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SERAPH kohalike valuutade suhtes

Seraph ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Seraph võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Seraph kohta

Kui palju on Seraph (SERAPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SERAPH hind USD on 0.14311 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SERAPH/USD hind?
Praegune hind SERAPH/USD on $ 0.14311. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Seraph turukapitalisatsioon?
SERAPH turukapitalisatsioon on $ 37.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SERAPH ringlev varu?
SERAPH ringlev varu on 265.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SERAPH (ATH) hind?
SERAPH saavutab ATH hinna summas 0.8063450887852465 USD.
Mis oli kõigi aegade SERAPH madalaim (ATL) hind?
SERAPH nägi ATL hinda summas 0.07935636269423295 USD.
Milline on SERAPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SERAPH kauplemismaht on $ 101.61K USD.
Kas SERAPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SERAPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SERAPH hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SERAPH = 0.1431 USD

