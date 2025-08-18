Seraph (SERAPH) reaalajas hind on $ 0.14311. Viimase 24 tunni jooksul SERAPH kaubeldud madalaim $ 0.14189 ja kõrgeim $ 0.1435 näitab aktiivset turu volatiivsust. SERAPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8063450887852465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07935636269423295.
Lüliajalise tootluse osas on SERAPH muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -6.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Seraph (SERAPH) – turuteave
No.684
Seraph praegune turukapitalisatsioon on $ 37.93M$ 101.61K 24 tunnise kauplemismahuga. SERAPH ringlev varu on 265.06M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.11M.
Seraph (SERAPH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Seraph tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000572
+0.04%
30 päeva
$ -0.01188
-7.67%
60 päeva
$ -0.04821
-25.20%
90 päeva
$ -0.02669
-15.72%
Seraph Hinnamuutus täna
Täna registreeris SERAPH muutuse $ +0.0000572 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Seraph 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01188 (-7.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Seraph 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SERAPH $ -0.04821 (-25.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Seraph 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02669 (-15.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Seraph on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Seraph investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SERAPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Seraph kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Seraph ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Seraph hinna ennustus (USD)
Kui palju on Seraph (SERAPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seraph (SERAPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seraph nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Seraph (SERAPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SERAPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Seraph (SERAPH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Seraph osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Seraph osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.