S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi S.C. Corinthians FT (SCCP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

S.C. Corinthians FT (SCCP) teave The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Ametlik veebisait: https://socios.com/ Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 Ostke SCCP kohe!

S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage S.C. Corinthians FT (SCCP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 140.76K $ 140.76K $ 140.76K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 586.60K $ 586.60K $ 586.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02933 $ 0.02933 $ 0.02933 Lisateave S.C. Corinthians FT (SCCP) hinna kohta

S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCCP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCCP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCCP tokeni tokenoomikat, avastage SCCP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCCP Kas olete huvitatud S.C. Corinthians FT (SCCP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCCP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCCP MEXC-ist osta!

S.C. Corinthians FT (SCCP) hinna ajalugu SCCP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCCP hinna ajalugu kohe!

SCCP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCCP võiks suunduda? Meie SCCP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCCP tokeni hinna ennustust kohe!

