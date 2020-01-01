Sauber FT (SAUBER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sauber FT (SAUBER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sauber FT (SAUBER) teave $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Ametlik veebisait: https://www.socios.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Ostke SAUBER kohe!

Sauber FT (SAUBER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sauber FT (SAUBER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 621.82K $ 621.82K $ 621.82K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Kõigi aegade madalaim: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Praegune hind: $ 0.2232 $ 0.2232 $ 0.2232 Lisateave Sauber FT (SAUBER) hinna kohta

Sauber FT (SAUBER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sauber FT (SAUBER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAUBER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAUBER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAUBER tokeni tokenoomikat, avastage SAUBER tokeni reaalajas hinda!

Sauber FT (SAUBER) hinna ajalugu SAUBER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAUBER hinna ajalugu kohe!

SAUBER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAUBER võiks suunduda? Meie SAUBER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAUBER tokeni hinna ennustust kohe!

