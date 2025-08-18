Sauber FT (SAUBER) reaalajas hind on $ 0.2273. Viimase 24 tunni jooksul SAUBER kaubeldud madalaim $ 0.2196 ja kõrgeim $ 0.2316 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAUBERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.8254049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15112019453382508.
Lüliajalise tootluse osas on SAUBER muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, +3.50% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sauber FT (SAUBER) – turuteave
No.2305
$ 633.24K
$ 633.24K$ 633.24K
$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K
$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M
2.79M
2.79M 2.79M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
CHZ
Sauber FT praegune turukapitalisatsioon on $ 633.24K$ 54.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SAUBER ringlev varu on 2.79M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Sauber FT (SAUBER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sauber FT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.007686
+3.50%
30 päeva
$ +0.0673
+42.06%
60 päeva
$ +0.0398
+21.22%
90 päeva
$ +0.0023
+1.02%
Sauber FT Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAUBER muutuse $ +0.007686 (+3.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sauber FT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0673 (+42.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sauber FT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAUBER $ +0.0398 (+21.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sauber FT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0023 (+1.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sauber FT (SAUBER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.
Sauber FT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sauber FT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SAUBER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sauber FT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sauber FT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sauber FT hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sauber FT (SAUBER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sauber FT (SAUBER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sauber FT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sauber FT (SAUBER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAUBER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sauber FT (SAUBER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sauber FT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sauber FT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
