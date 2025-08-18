Rohkem infot SAUBER

SAUBER Hinnainfo

SAUBER Ametlik veebisait

SAUBER Tokenoomika

SAUBER Hinnaprognoos

SAUBER Ajalugu

SAUBER – ostujuhend

SAUBER-usaldusraha valuutakonverter

SAUBER Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sauber FT logo

Sauber FT hind(SAUBER)

1 SAUBER/USD reaalajas hind:

$0.2273
$0.2273$0.2273
+3.50%1D
USD
Sauber FT (SAUBER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:55 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2196
$ 0.2196$ 0.2196
24 h madal
$ 0.2316
$ 0.2316$ 0.2316
24 h kõrge

$ 0.2196
$ 0.2196$ 0.2196

$ 0.2316
$ 0.2316$ 0.2316

$ 12.8254049
$ 12.8254049$ 12.8254049

$ 0.15112019453382508
$ 0.15112019453382508$ 0.15112019453382508

+0.57%

+3.50%

-0.14%

-0.14%

Sauber FT (SAUBER) reaalajas hind on $ 0.2273. Viimase 24 tunni jooksul SAUBER kaubeldud madalaim $ 0.2196 ja kõrgeim $ 0.2316 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAUBERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.8254049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15112019453382508.

Lüliajalise tootluse osas on SAUBER muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, +3.50% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sauber FT (SAUBER) – turuteave

No.2305

$ 633.24K
$ 633.24K$ 633.24K

$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

2.79M
2.79M 2.79M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

CHZ

Sauber FT praegune turukapitalisatsioon on $ 633.24K $ 54.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SAUBER ringlev varu on 2.79M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Sauber FT (SAUBER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sauber FT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.007686+3.50%
30 päeva$ +0.0673+42.06%
60 päeva$ +0.0398+21.22%
90 päeva$ +0.0023+1.02%
Sauber FT Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAUBER muutuse $ +0.007686 (+3.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sauber FT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0673 (+42.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sauber FT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAUBER $ +0.0398 (+21.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sauber FT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0023 (+1.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sauber FT (SAUBER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sauber FT hinnaajaloo lehte.

Mis on Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sauber FT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAUBER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sauber FT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sauber FT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sauber FT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sauber FT (SAUBER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sauber FT (SAUBER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sauber FT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sauber FT hinna ennustust kohe!

Sauber FT (SAUBER) tokenoomika

Sauber FT (SAUBER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAUBER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sauber FT (SAUBER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sauber FT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sauber FT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAUBER kohalike valuutade suhtes

1 Sauber FT(SAUBER)/VND
5,981.3995
1 Sauber FT(SAUBER)/AUD
A$0.345496
1 Sauber FT(SAUBER)/GBP
0.165929
1 Sauber FT(SAUBER)/EUR
0.193205
1 Sauber FT(SAUBER)/USD
$0.2273
1 Sauber FT(SAUBER)/MYR
RM0.956933
1 Sauber FT(SAUBER)/TRY
9.271567
1 Sauber FT(SAUBER)/JPY
¥33.4131
1 Sauber FT(SAUBER)/ARS
ARS$294.810373
1 Sauber FT(SAUBER)/RUB
18.118083
1 Sauber FT(SAUBER)/INR
19.891023
1 Sauber FT(SAUBER)/IDR
Rp3,666.128519
1 Sauber FT(SAUBER)/KRW
315.692424
1 Sauber FT(SAUBER)/PHP
12.853815
1 Sauber FT(SAUBER)/EGP
￡E.10.969498
1 Sauber FT(SAUBER)/BRL
R$1.22742
1 Sauber FT(SAUBER)/CAD
C$0.313674
1 Sauber FT(SAUBER)/BDT
27.603312
1 Sauber FT(SAUBER)/NGN
348.619102
1 Sauber FT(SAUBER)/UAH
9.367033
1 Sauber FT(SAUBER)/VES
Bs30.6855
1 Sauber FT(SAUBER)/CLP
$219.1172
1 Sauber FT(SAUBER)/PKR
Rs64.389544
1 Sauber FT(SAUBER)/KZT
123.062493
1 Sauber FT(SAUBER)/THB
฿7.362247
1 Sauber FT(SAUBER)/TWD
NT$6.825819
1 Sauber FT(SAUBER)/AED
د.إ0.834191
1 Sauber FT(SAUBER)/CHF
Fr0.18184
1 Sauber FT(SAUBER)/HKD
HK$1.777486
1 Sauber FT(SAUBER)/AMD
֏86.887698
1 Sauber FT(SAUBER)/MAD
.د.م2.043427
1 Sauber FT(SAUBER)/MXN
$4.289151
1 Sauber FT(SAUBER)/PLN
0.827372
1 Sauber FT(SAUBER)/RON
лв0.981936
1 Sauber FT(SAUBER)/SEK
kr2.170715
1 Sauber FT(SAUBER)/BGN
лв0.379591
1 Sauber FT(SAUBER)/HUF
Ft76.73648
1 Sauber FT(SAUBER)/CZK
4.75057
1 Sauber FT(SAUBER)/KWD
د.ك0.0693265
1 Sauber FT(SAUBER)/ILS
0.766001
1 Sauber FT(SAUBER)/NOK
kr2.316187
1 Sauber FT(SAUBER)/NZD
$0.381864

Sauber FT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sauber FT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Sauber FT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sauber FT kohta

Kui palju on Sauber FT (SAUBER) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAUBER hind USD on 0.2273 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAUBER/USD hind?
Praegune hind SAUBER/USD on $ 0.2273. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sauber FT turukapitalisatsioon?
SAUBER turukapitalisatsioon on $ 633.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAUBER ringlev varu?
SAUBER ringlev varu on 2.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAUBER (ATH) hind?
SAUBER saavutab ATH hinna summas 12.8254049 USD.
Mis oli kõigi aegade SAUBER madalaim (ATL) hind?
SAUBER nägi ATL hinda summas 0.15112019453382508 USD.
Milline on SAUBER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAUBER kauplemismaht on $ 54.20K USD.
Kas SAUBER sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAUBER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAUBER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:55 (UTC+8)

Sauber FT (SAUBER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SAUBER/USD kalkulaator

Summa

SAUBER
SAUBER
USD
USD

1 SAUBER = 0.2273 USD

Kauplemine: SAUBER

SAUBERUSDT
$0.2273
$0.2273$0.2273
+3.08%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu