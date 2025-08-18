Ready to Fight (RTF) reaalajas hind on $ 0.01184. Viimase 24 tunni jooksul RTF kaubeldud madalaim $ 0.0117 ja kõrgeim $ 0.01188 näitab aktiivset turu volatiivsust. RTFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2862044677525272 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009836048565616116.
Lüliajalise tootluse osas on RTF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ready to Fight (RTF) – turuteave
$ 0.00
$ 134.23K
$ 4.74M
0.00
400,000,000
Ready to Fight praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 134.23K 24 tunnise kauplemismahuga. RTF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ready to Fight (RTF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ready to Fight tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00881
-42.67%
60 päeva
$ -0.03479
-74.61%
90 päeva
$ -0.01953
-62.26%
Ready to Fight Hinnamuutus täna
Täna registreeris RTF muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ready to Fight 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00881 (-42.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ready to Fight 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RTF $ -0.03479 (-74.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ready to Fight 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01953 (-62.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ready to Fight (RTF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.
Ready to Fight on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ready to Fight investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RTF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ready to Fight kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ready to Fight ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ready to Fight hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ready to Fight (RTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ready to Fight (RTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ready to Fight nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ready to Fight (RTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ready to Fight (RTF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ready to Fight osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ready to Fight osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.