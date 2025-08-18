Rohkem infot RTF

Ready to Fight logo

Ready to Fight hind(RTF)

1 RTF/USD reaalajas hind:

$0.01184
$0.01184$0.01184
0.00%1D
USD
Ready to Fight (RTF) reaalajas hinnagraafik
Ready to Fight (RTF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117
24 h madal
$ 0.01188
$ 0.01188$ 0.01188
24 h kõrge

$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117

$ 0.01188
$ 0.01188$ 0.01188

$ 0.2862044677525272
$ 0.2862044677525272$ 0.2862044677525272

$ 0.009836048565616116
$ 0.009836048565616116$ 0.009836048565616116

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ready to Fight (RTF) reaalajas hind on $ 0.01184. Viimase 24 tunni jooksul RTF kaubeldud madalaim $ 0.0117 ja kõrgeim $ 0.01188 näitab aktiivset turu volatiivsust. RTFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2862044677525272 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009836048565616116.

Lüliajalise tootluse osas on RTF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ready to Fight (RTF) – turuteave

No.3674

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 134.23K
$ 134.23K$ 134.23K

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Ready to Fight praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 134.23K 24 tunnise kauplemismahuga. RTF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 400000000.

Ready to Fight (RTF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ready to Fight tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00881-42.67%
60 päeva$ -0.03479-74.61%
90 päeva$ -0.01953-62.26%
Ready to Fight Hinnamuutus täna

Täna registreeris RTF muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ready to Fight 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00881 (-42.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ready to Fight 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RTF $ -0.03479 (-74.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ready to Fight 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01953 (-62.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ready to Fight (RTF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ready to Fight hinnaajaloo lehte.

Mis on Ready to Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Ready to Fight on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ready to Fight investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RTF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ready to Fight kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ready to Fight ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ready to Fight hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ready to Fight (RTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ready to Fight (RTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ready to Fight nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ready to Fight hinna ennustust kohe!

Ready to Fight (RTF) tokenoomika

Ready to Fight (RTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ready to Fight (RTF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ready to Fight osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ready to Fight osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RTF kohalike valuutade suhtes

1 Ready to Fight(RTF)/VND
311.5696
1 Ready to Fight(RTF)/AUD
A$0.0179968
1 Ready to Fight(RTF)/GBP
0.0086432
1 Ready to Fight(RTF)/EUR
0.010064
1 Ready to Fight(RTF)/USD
$0.01184
1 Ready to Fight(RTF)/MYR
RM0.0498464
1 Ready to Fight(RTF)/TRY
0.4829536
1 Ready to Fight(RTF)/JPY
¥1.74048
1 Ready to Fight(RTF)/ARS
ARS$15.3565984
1 Ready to Fight(RTF)/RUB
0.9437664
1 Ready to Fight(RTF)/INR
1.0361184
1 Ready to Fight(RTF)/IDR
Rp190.9677152
1 Ready to Fight(RTF)/KRW
16.4443392
1 Ready to Fight(RTF)/PHP
0.669552
1 Ready to Fight(RTF)/EGP
￡E.0.5713984
1 Ready to Fight(RTF)/BRL
R$0.063936
1 Ready to Fight(RTF)/CAD
C$0.0163392
1 Ready to Fight(RTF)/BDT
1.4378496
1 Ready to Fight(RTF)/NGN
18.1594816
1 Ready to Fight(RTF)/UAH
0.4879264
1 Ready to Fight(RTF)/VES
Bs1.5984
1 Ready to Fight(RTF)/CLP
$11.41376
1 Ready to Fight(RTF)/PKR
Rs3.3540352
1 Ready to Fight(RTF)/KZT
6.4102944
1 Ready to Fight(RTF)/THB
฿0.382432
1 Ready to Fight(RTF)/TWD
NT$0.3555552
1 Ready to Fight(RTF)/AED
د.إ0.0434528
1 Ready to Fight(RTF)/CHF
Fr0.009472
1 Ready to Fight(RTF)/HKD
HK$0.0925888
1 Ready to Fight(RTF)/AMD
֏4.5259584
1 Ready to Fight(RTF)/MAD
.د.م0.1064416
1 Ready to Fight(RTF)/MXN
$0.2234208
1 Ready to Fight(RTF)/PLN
0.0430976
1 Ready to Fight(RTF)/RON
лв0.0511488
1 Ready to Fight(RTF)/SEK
kr0.113072
1 Ready to Fight(RTF)/BGN
лв0.0197728
1 Ready to Fight(RTF)/HUF
Ft3.997184
1 Ready to Fight(RTF)/CZK
0.247456
1 Ready to Fight(RTF)/KWD
د.ك0.0036112
1 Ready to Fight(RTF)/ILS
0.0399008
1 Ready to Fight(RTF)/NOK
kr0.1206496
1 Ready to Fight(RTF)/NZD
$0.0198912

Ready to Fight ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ready to Fight võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ready to Fight ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ready to Fight kohta

Kui palju on Ready to Fight (RTF) tänapäeval väärt?
Reaalajas RTF hind USD on 0.01184 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RTF/USD hind?
Praegune hind RTF/USD on $ 0.01184. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ready to Fight turukapitalisatsioon?
RTF turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RTF ringlev varu?
RTF ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RTF (ATH) hind?
RTF saavutab ATH hinna summas 0.2862044677525272 USD.
Mis oli kõigi aegade RTF madalaim (ATL) hind?
RTF nägi ATL hinda summas 0.009836048565616116 USD.
Milline on RTF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RTF kauplemismaht on $ 134.23K USD.
Kas RTF sel aastal kõrgemale ka suundub?
RTF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RTF hinna ennustust.
Ready to Fight (RTF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RTF/USD kalkulaator

Summa

RTF
RTF
USD
USD

1 RTF = 0.01184 USD

Kauplemine: RTF

RTFUSDT
$0.01184
$0.01184$0.01184
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu