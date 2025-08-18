Rebel Cars (RC) reaalajas hind on $ 0.00684. Viimase 24 tunni jooksul RC kaubeldud madalaim $ 0.00684 ja kõrgeim $ 0.007 näitab aktiivset turu volatiivsust. RCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04193738830921288 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003116133063734695.
Lüliajalise tootluse osas on RC muutunud -1.59% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel -5.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rebel Cars (RC) – turuteave
No.1985
$ 1.41M
$ 5.39K
$ 6.84M
206.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.63%
LAVA
Rebel Cars praegune turukapitalisatsioon on $ 1.41M$ 5.39K 24 tunnise kauplemismahuga. RC ringlev varu on 206.35M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.84M.
Rebel Cars (RC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rebel Cars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000999
-1.44%
30 päeva
$ +0.00009
+1.33%
60 päeva
$ -0.001
-12.76%
90 päeva
$ -0.00088
-11.40%
Rebel Cars Hinnamuutus täna
Täna registreeris RC muutuse $ -0.0000999 (-1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rebel Cars 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00009 (+1.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rebel Cars 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RC $ -0.001 (-12.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rebel Cars 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00088 (-11.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rebel Cars (RC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology,
RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income.
The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.
Rebel Cars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rebel Cars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Rebel Cars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rebel Cars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Rebel Cars hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rebel Cars (RC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rebel Cars (RC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rebel Cars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rebel Cars (RC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Rebel Cars (RC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Rebel Cars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rebel Cars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.