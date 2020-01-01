Redbelly Network (RBNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Redbelly Network (RBNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Redbelly Network (RBNT) teave Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Ametlik veebisait: https://www.redbelly.network/ Valge raamat: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Ostke RBNT kohe!

Redbelly Network (RBNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Redbelly Network (RBNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.82M $ 35.82M $ 35.82M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 177.90M $ 177.90M $ 177.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 Praegune hind: $ 0.01779 $ 0.01779 $ 0.01779 Lisateave Redbelly Network (RBNT) hinna kohta

Redbelly Network (RBNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Redbelly Network (RBNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RBNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RBNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RBNT tokeni tokenoomikat, avastage RBNT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RBNT Kas olete huvitatud Redbelly Network (RBNT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RBNT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RBNT MEXC-ist osta!

Redbelly Network (RBNT) hinna ajalugu RBNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RBNT hinna ajalugu kohe!

RBNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RBNT võiks suunduda? Meie RBNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RBNT tokeni hinna ennustust kohe!

