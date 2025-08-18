Rohkem infot RBNT

Redbelly Network (RBNT) reaalajas hinnagraafik
Redbelly Network (RBNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01868
$ 0.01868$ 0.01868
24 h madal
$ 0.02174
$ 0.02174$ 0.02174
24 h kõrge

$ 0.01868
$ 0.01868$ 0.01868

$ 0.02174
$ 0.02174$ 0.02174

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.013127978540170934
$ 0.013127978540170934$ 0.013127978540170934

-0.64%

-1.06%

+14.52%

+14.52%

Redbelly Network (RBNT) reaalajas hind on $ 0.0205. Viimase 24 tunni jooksul RBNT kaubeldud madalaim $ 0.01868 ja kõrgeim $ 0.02174 näitab aktiivset turu volatiivsust. RBNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.48118740230883084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013127978540170934.

Lüliajalise tootluse osas on RBNT muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +14.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Redbelly Network (RBNT) – turuteave

No.664

$ 41.28M
$ 41.28M$ 41.28M

$ 485.96K
$ 485.96K$ 485.96K

$ 205.00M
$ 205.00M$ 205.00M

2.01B
2.01B 2.01B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.13%

REDBELLY

Redbelly Network praegune turukapitalisatsioon on $ 41.28M $ 485.96K 24 tunnise kauplemismahuga. RBNT ringlev varu on 2.01B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 205.00M.

Redbelly Network (RBNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Redbelly Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002196-1.06%
30 päeva$ +0.0004+1.99%
60 päeva$ +0.00066+3.32%
90 päeva$ -0.00874-29.90%
Redbelly Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris RBNT muutuse $ -0.0002196 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Redbelly Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0004 (+1.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Redbelly Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RBNT $ +0.00066 (+3.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Redbelly Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00874 (-29.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Redbelly Network (RBNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Redbelly Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Redbelly Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RBNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Redbelly Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Redbelly Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Redbelly Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Redbelly Network (RBNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Redbelly Network (RBNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Redbelly Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Redbelly Network hinna ennustust kohe!

Redbelly Network (RBNT) tokenoomika

Redbelly Network (RBNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RBNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Redbelly Network (RBNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Redbelly Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Redbelly Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RBNT kohalike valuutade suhtes

1 Redbelly Network(RBNT)/VND
539.4575
1 Redbelly Network(RBNT)/AUD
A$0.03116
1 Redbelly Network(RBNT)/GBP
0.014965
1 Redbelly Network(RBNT)/EUR
0.017425
1 Redbelly Network(RBNT)/USD
$0.0205
1 Redbelly Network(RBNT)/MYR
RM0.086305
1 Redbelly Network(RBNT)/TRY
0.836195
1 Redbelly Network(RBNT)/JPY
¥3.0135
1 Redbelly Network(RBNT)/ARS
ARS$26.588705
1 Redbelly Network(RBNT)/RUB
1.634055
1 Redbelly Network(RBNT)/INR
1.793955
1 Redbelly Network(RBNT)/IDR
Rp330.645115
1 Redbelly Network(RBNT)/KRW
28.47204
1 Redbelly Network(RBNT)/PHP
1.159275
1 Redbelly Network(RBNT)/EGP
￡E.0.98933
1 Redbelly Network(RBNT)/BRL
R$0.1107
1 Redbelly Network(RBNT)/CAD
C$0.02829
1 Redbelly Network(RBNT)/BDT
2.48952
1 Redbelly Network(RBNT)/NGN
31.44167
1 Redbelly Network(RBNT)/UAH
0.844805
1 Redbelly Network(RBNT)/VES
Bs2.7675
1 Redbelly Network(RBNT)/CLP
$19.762
1 Redbelly Network(RBNT)/PKR
Rs5.80724
1 Redbelly Network(RBNT)/KZT
11.098905
1 Redbelly Network(RBNT)/THB
฿0.663995
1 Redbelly Network(RBNT)/TWD
NT$0.615615
1 Redbelly Network(RBNT)/AED
د.إ0.075235
1 Redbelly Network(RBNT)/CHF
Fr0.0164
1 Redbelly Network(RBNT)/HKD
HK$0.16031
1 Redbelly Network(RBNT)/AMD
֏7.83633
1 Redbelly Network(RBNT)/MAD
.د.م0.184295
1 Redbelly Network(RBNT)/MXN
$0.386835
1 Redbelly Network(RBNT)/PLN
0.07462
1 Redbelly Network(RBNT)/RON
лв0.08856
1 Redbelly Network(RBNT)/SEK
kr0.195775
1 Redbelly Network(RBNT)/BGN
лв0.034235
1 Redbelly Network(RBNT)/HUF
Ft6.9208
1 Redbelly Network(RBNT)/CZK
0.42845
1 Redbelly Network(RBNT)/KWD
د.ك0.0062525
1 Redbelly Network(RBNT)/ILS
0.069085
1 Redbelly Network(RBNT)/NOK
kr0.208895
1 Redbelly Network(RBNT)/NZD
$0.03444

Redbelly Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Redbelly Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Redbelly Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Redbelly Network kohta

Kui palju on Redbelly Network (RBNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas RBNT hind USD on 0.0205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RBNT/USD hind?
Praegune hind RBNT/USD on $ 0.0205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Redbelly Network turukapitalisatsioon?
RBNT turukapitalisatsioon on $ 41.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RBNT ringlev varu?
RBNT ringlev varu on 2.01B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RBNT (ATH) hind?
RBNT saavutab ATH hinna summas 0.48118740230883084 USD.
Mis oli kõigi aegade RBNT madalaim (ATL) hind?
RBNT nägi ATL hinda summas 0.013127978540170934 USD.
Milline on RBNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RBNT kauplemismaht on $ 485.96K USD.
Kas RBNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
RBNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RBNT hinna ennustust.
Redbelly Network (RBNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

