Redbelly Network (RBNT) reaalajas hind on $ 0.0205. Viimase 24 tunni jooksul RBNT kaubeldud madalaim $ 0.01868 ja kõrgeim $ 0.02174 näitab aktiivset turu volatiivsust. RBNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.48118740230883084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013127978540170934.
Lüliajalise tootluse osas on RBNT muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +14.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Redbelly Network (RBNT) – turuteave
$ 41.28M
$ 485.96K
$ 205.00M
2.01B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.13%
REDBELLY
Redbelly Network praegune turukapitalisatsioon on $ 41.28M$ 485.96K 24 tunnise kauplemismahuga. RBNT ringlev varu on 2.01B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 205.00M.
Redbelly Network (RBNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Redbelly Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002196
-1.06%
30 päeva
$ +0.0004
+1.99%
60 päeva
$ +0.00066
+3.32%
90 päeva
$ -0.00874
-29.90%
Redbelly Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris RBNT muutuse $ -0.0002196 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Redbelly Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0004 (+1.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Redbelly Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RBNT $ +0.00066 (+3.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Redbelly Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00874 (-29.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Redbelly Network (RBNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.
Redbelly Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Redbelly Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RBNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Redbelly Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Redbelly Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Redbelly Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Redbelly Network (RBNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Redbelly Network (RBNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Redbelly Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Redbelly Network (RBNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RBNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Redbelly Network (RBNT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Redbelly Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Redbelly Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.