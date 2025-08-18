Mis on Rubic (RBC)

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Kui palju on Rubic (RBC) tänapäeval väärt? Reaalajas RBC hind USD on 0.011403 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RBC/USD hind? $ 0.011403 . Milline on Rubic turukapitalisatsioon? RBC turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RBC ringlev varu? RBC ringlev varu on 165.28M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RBC (ATH) hind? RBC saavutab ATH hinna summas 1.0488761552105799 USD . Mis oli kõigi aegade RBC madalaim (ATL) hind? RBC nägi ATL hinda summas 0.000481691209763859 USD . Milline on RBC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RBC kauplemismaht on $ 52.05K USD .

Värsked uudised

