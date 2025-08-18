Rubic (RBC) reaalajas hind on $ 0.011403. Viimase 24 tunni jooksul RBC kaubeldud madalaim $ 0.011361 ja kõrgeim $ 0.011862 näitab aktiivset turu volatiivsust. RBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0488761552105799 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000481691209763859.
Lüliajalise tootluse osas on RBC muutunud -2.96% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rubic (RBC) – turuteave
No.1860
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
$ 52.05K
$ 52.05K$ 52.05K
$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M
165.28M
165.28M 165.28M
169,118,001
169,118,001 169,118,001
ETH
Rubic praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M$ 52.05K 24 tunnise kauplemismahuga. RBC ringlev varu on 165.28M, mille koguvaru on 169118001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Rubic (RBC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rubic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00043566
-3.67%
30 päeva
$ +0.000122
+1.08%
60 päeva
$ +0.001537
+15.57%
90 päeva
$ -0.001261
-9.96%
Rubic Hinnamuutus täna
Täna registreeris RBC muutuse $ -0.00043566 (-3.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rubic 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000122 (+1.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rubic 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RBC $ +0.001537 (+15.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rubic 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001261 (-9.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rubic (RBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).
Rubic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rubic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RBC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Rubic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rubic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Rubic hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rubic (RBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rubic (RBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rubic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rubic (RBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Rubic (RBC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Rubic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rubic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.