Rubic logo

Rubic hind(RBC)

1 RBC/USD reaalajas hind:

$0.011403
$0.011403
-3.68%1D
USD
Rubic (RBC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:59:10 (UTC+8)

Rubic (RBC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.011361
$ 0.011361
24 h madal
$ 0.011862
$ 0.011862
24 h kõrge

$ 0.011361
$ 0.011361

$ 0.011862
$ 0.011862

$ 1.0488761552105799
$ 1.0488761552105799

$ 0.000481691209763859
$ 0.000481691209763859

-2.96%

-3.67%

+0.82%

+0.82%

Rubic (RBC) reaalajas hind on $ 0.011403. Viimase 24 tunni jooksul RBC kaubeldud madalaim $ 0.011361 ja kõrgeim $ 0.011862 näitab aktiivset turu volatiivsust. RBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0488761552105799 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000481691209763859.

Lüliajalise tootluse osas on RBC muutunud -2.96% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rubic (RBC) – turuteave

No.1860

$ 1.88M
$ 1.88M

$ 52.05K
$ 52.05K

$ 1.93M
$ 1.93M

165.28M
165.28M

169,118,001
169,118,001

ETH

Rubic praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M $ 52.05K 24 tunnise kauplemismahuga. RBC ringlev varu on 165.28M, mille koguvaru on 169118001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Rubic (RBC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rubic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00043566-3.67%
30 päeva$ +0.000122+1.08%
60 päeva$ +0.001537+15.57%
90 päeva$ -0.001261-9.96%
Rubic Hinnamuutus täna

Täna registreeris RBC muutuse $ -0.00043566 (-3.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rubic 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000122 (+1.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rubic 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RBC $ +0.001537 (+15.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rubic 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001261 (-9.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rubic (RBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rubic hinnaajaloo lehte.

Mis on Rubic (RBC)

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Rubic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rubic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RBC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rubic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rubic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rubic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rubic (RBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rubic (RBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rubic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rubic hinna ennustust kohe!

Rubic (RBC) tokenoomika

Rubic (RBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rubic (RBC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rubic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rubic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RBC kohalike valuutade suhtes

1 Rubic(RBC)/VND
300.069945
1 Rubic(RBC)/AUD
A$0.01733256
1 Rubic(RBC)/GBP
0.00832419
1 Rubic(RBC)/EUR
0.00969255
1 Rubic(RBC)/USD
$0.011403
1 Rubic(RBC)/MYR
RM0.04800663
1 Rubic(RBC)/TRY
0.46512837
1 Rubic(RBC)/JPY
¥1.676241
1 Rubic(RBC)/ARS
ARS$14.78980503
1 Rubic(RBC)/RUB
0.90893313
1 Rubic(RBC)/INR
0.99787653
1 Rubic(RBC)/IDR
Rp183.91932909
1 Rubic(RBC)/KRW
15.83739864
1 Rubic(RBC)/PHP
0.64483965
1 Rubic(RBC)/EGP
￡E.0.55030878
1 Rubic(RBC)/BRL
R$0.0615762
1 Rubic(RBC)/CAD
C$0.01573614
1 Rubic(RBC)/BDT
1.38478032
1 Rubic(RBC)/NGN
17.48923722
1 Rubic(RBC)/UAH
0.46991763
1 Rubic(RBC)/VES
Bs1.539405
1 Rubic(RBC)/CLP
$10.992492
1 Rubic(RBC)/PKR
Rs3.23024184
1 Rubic(RBC)/KZT
6.17369823
1 Rubic(RBC)/THB
฿0.3683169
1 Rubic(RBC)/TWD
NT$0.34243209
1 Rubic(RBC)/AED
د.إ0.04184901
1 Rubic(RBC)/CHF
Fr0.0091224
1 Rubic(RBC)/HKD
HK$0.08917146
1 Rubic(RBC)/AMD
֏4.35891078
1 Rubic(RBC)/MAD
.د.م0.10251297
1 Rubic(RBC)/MXN
$0.21517461
1 Rubic(RBC)/PLN
0.04150692
1 Rubic(RBC)/RON
лв0.04926096
1 Rubic(RBC)/SEK
kr0.10889865
1 Rubic(RBC)/BGN
лв0.01904301
1 Rubic(RBC)/HUF
Ft3.8496528
1 Rubic(RBC)/CZK
0.2383227
1 Rubic(RBC)/KWD
د.ك0.003477915
1 Rubic(RBC)/ILS
0.03842811
1 Rubic(RBC)/NOK
kr0.11619657
1 Rubic(RBC)/NZD
$0.01915704

Rubic ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rubic võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Rubic ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rubic kohta

Kui palju on Rubic (RBC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RBC hind USD on 0.011403 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RBC/USD hind?
Praegune hind RBC/USD on $ 0.011403. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rubic turukapitalisatsioon?
RBC turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RBC ringlev varu?
RBC ringlev varu on 165.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RBC (ATH) hind?
RBC saavutab ATH hinna summas 1.0488761552105799 USD.
Mis oli kõigi aegade RBC madalaim (ATL) hind?
RBC nägi ATL hinda summas 0.000481691209763859 USD.
Milline on RBC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RBC kauplemismaht on $ 52.05K USD.
Kas RBC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RBC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RBC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:59:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RBC/USD kalkulaator

Summa

RBC
RBC
USD
USD

1 RBC = 0.011403 USD

Kauplemine: RBC

RBCUSDT
$0.011403
$0.011403
-3.67%

