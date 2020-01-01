Propchain (PROPC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Propchain (PROPC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Propchain (PROPC) teave Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods. Ametlik veebisait: https://propchain.com Valge raamat: https://prop.com/download-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ff58067Bd8D239000010c154C6983A325Df138E Ostke PROPC kohe!

Propchain (PROPC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Propchain (PROPC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.26M $ 22.26M $ 22.26M Koguvaru: $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M Ringlev varu: $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.80M $ 57.80M $ 57.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 Praegune hind: $ 0.578 $ 0.578 $ 0.578 Lisateave Propchain (PROPC) hinna kohta

Propchain (PROPC) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas PROPC tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Propchain ($PROPC) is a utility token at the core of the Propchain ecosystem, designed to drive platform engagement, governance, and real-world asset tokenization in the real estate sector. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, based on the most current and available information. Issuance Mechanism Token Type: Utility token ($PROPC)

Utility token ($PROPC) Issuance: The specific issuance mechanism (e.g., initial supply, minting schedule, or inflation rate) is not publicly disclosed in available datasets. However, $PROPC is distributed through platform activities and is available for purchase on multiple exchanges, indicating a fixed or capped supply model typical of utility tokens. Allocation Mechanism While detailed allocation percentages are not published in the available sources, Propchain’s token distribution is structured to support ecosystem growth, community engagement, and platform development. The allocation likely includes categories such as: Allocation Category Description Community & Ecosystem Rewards for community engagement, airdrops, and ecosystem incentives Team & Advisors Allocations for founders, team members, and advisors Treasury/Foundation For long-term sustainability, grants, and platform development Investors Early backers and private sale participants Liquidity/Exchanges For market making and exchange listings Note: Exact percentages and vesting schedules are not disclosed in public datasets as of July 2025. Usage and Incentive Mechanism $PROPC is designed to incentivize participation and align stakeholder interests within the Propchain ecosystem: Platform Access: Required for advanced features, such as enhanced loan terms and higher loan-to-value (LTV) options.

Required for advanced features, such as enhanced loan terms and higher loan-to-value (LTV) options. Governance: Token holders can participate in DAO voting, influencing key decisions about the platform’s future.

Token holders can participate in DAO voting, influencing key decisions about the platform’s future. Transaction Fees: $PROPC will be used for paying platform fees in future releases.

$PROPC will be used for paying platform fees in future releases. Staking: Users can stake $PROPC to earn rewards, incentivizing long-term holding and network participation.

Users can stake $PROPC to earn rewards, incentivizing long-term holding and network participation. Community Rewards: Engagement in community activities, such as airdrops, can yield additional $PROPC rewards. Locking Mechanism Staking & Locking: Users can lock (stake) their $PROPC tokens to earn rewards. The specific terms (e.g., lock-up periods, reward rates) are not detailed in public sources, but staking is a core incentive mechanism.

Users can lock (stake) their $PROPC tokens to earn rewards. The specific terms (e.g., lock-up periods, reward rates) are not detailed in public sources, but staking is a core incentive mechanism. DAO Participation: Locking tokens may be required for governance participation, aligning voting power with long-term commitment. Unlocking Time Unlocking Schedule: There is no detailed public vesting or unlocking schedule for $PROPC as of July 2025. However, the presence of staking and community rewards suggests a gradual release of tokens to prevent market oversupply and align incentives.

There is no detailed public vesting or unlocking schedule for $PROPC as of July 2025. However, the presence of staking and community rewards suggests a gradual release of tokens to prevent market oversupply and align incentives. Exchange Availability: $PROPC is tradable on major exchanges, indicating that a portion of the supply is already unlocked and circulating. Summary Table Mechanism Details Issuance Utility token, distributed via platform and exchanges; specific mechanism undisclosed Allocation Community, team, treasury, investors, liquidity; exact breakdown not public Usage Platform access, governance, transaction fees, staking, community rewards Incentives Staking rewards, governance participation, airdrops Locking Staking/locking for rewards and governance; terms not fully disclosed Unlocking No detailed public schedule; gradual release implied via staking and rewards Additional Resources Propchain Documentation

Propchain Foundation

How to Stake $PROPC

Legal Opinion on $PROPC Token Limitations & Transparency Data Gaps: As of July 2025, Propchain has not published a full, detailed tokenomics breakdown (including precise allocation percentages, vesting, and unlock schedules) in public datasets. The above synthesis is based on available official documentation, platform guides, and ecosystem overviews.

As of July 2025, Propchain has not published a full, detailed tokenomics breakdown (including precise allocation percentages, vesting, and unlock schedules) in public datasets. The above synthesis is based on available official documentation, platform guides, and ecosystem overviews. Best Practices: The use of staking, governance, and community rewards aligns with industry standards for utility tokens, supporting sustainable ecosystem growth and user engagement. In summary: Propchain’s $PROPC token is central to platform utility, governance, and incentives, with mechanisms in place for staking, rewards, and community participation. While the exact allocation and unlocking details are not fully public, the structure supports gradual token release and long-term ecosystem alignment.

Propchain (PROPC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Propchain (PROPC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROPC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROPC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROPC tokeni tokenoomikat, avastage PROPC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PROPC Kas olete huvitatud Propchain (PROPC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PROPC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PROPC MEXC-ist osta!

Propchain (PROPC) hinna ajalugu PROPC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PROPC hinna ajalugu kohe!

PROPC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROPC võiks suunduda? Meie PROPC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROPC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!