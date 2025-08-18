Propchain (PROPC) reaalajas hind on $ 0.7199. Viimase 24 tunni jooksul PROPC kaubeldud madalaim $ 0.68 ja kõrgeim $ 0.798 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.341897333509249 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3007309977264045.
Lüliajalise tootluse osas on PROPC muutunud -3.70% viimase tunni jooksul, -5.43% 24 tunni vältel +22.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Propchain (PROPC) – turuteave
$ 27.73M
$ 949.02K
$ 71.99M
38.51M
100,000,000
63,763,336.9999994
38.51%
ETH
Propchain praegune turukapitalisatsioon on $ 27.73M$ 949.02K 24 tunnise kauplemismahuga. PROPC ringlev varu on 38.51M, mille koguvaru on 63763336.9999994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.99M.
Propchain (PROPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Propchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.041329
-5.43%
30 päeva
$ +0.3366
+87.81%
60 päeva
$ +0.2751
+61.84%
90 päeva
$ +0.091
+14.46%
Propchain Hinnamuutus täna
Täna registreeris PROPC muutuse $ -0.041329 (-5.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Propchain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3366 (+87.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Propchain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROPC $ +0.2751 (+61.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Propchain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.091 (+14.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Propchain (PROPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.
Propchain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Propchain (PROPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propchain (PROPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Propchain (PROPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
