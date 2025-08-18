Rohkem infot PROPC

PROPC Hinnainfo

PROPC Valge raamat

PROPC Ametlik veebisait

PROPC Tokenoomika

PROPC Hinnaprognoos

PROPC Ajalugu

PROPC – ostujuhend

PROPC-usaldusraha valuutakonverter

PROPC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Propchain logo

Propchain hind(PROPC)

1 PROPC/USD reaalajas hind:

$0.7184
$0.7184$0.7184
-5.44%1D
USD
Propchain (PROPC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:08:44 (UTC+8)

Propchain (PROPC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.68
$ 0.68$ 0.68
24 h madal
$ 0.798
$ 0.798$ 0.798
24 h kõrge

$ 0.68
$ 0.68$ 0.68

$ 0.798
$ 0.798$ 0.798

$ 5.341897333509249
$ 5.341897333509249$ 5.341897333509249

$ 0.3007309977264045
$ 0.3007309977264045$ 0.3007309977264045

-3.70%

-5.43%

+22.99%

+22.99%

Propchain (PROPC) reaalajas hind on $ 0.7199. Viimase 24 tunni jooksul PROPC kaubeldud madalaim $ 0.68 ja kõrgeim $ 0.798 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.341897333509249 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3007309977264045.

Lüliajalise tootluse osas on PROPC muutunud -3.70% viimase tunni jooksul, -5.43% 24 tunni vältel +22.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Propchain (PROPC) – turuteave

No.795

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

$ 949.02K
$ 949.02K$ 949.02K

$ 71.99M
$ 71.99M$ 71.99M

38.51M
38.51M 38.51M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

63,763,336.9999994
63,763,336.9999994 63,763,336.9999994

38.51%

ETH

Propchain praegune turukapitalisatsioon on $ 27.73M $ 949.02K 24 tunnise kauplemismahuga. PROPC ringlev varu on 38.51M, mille koguvaru on 63763336.9999994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.99M.

Propchain (PROPC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Propchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.041329-5.43%
30 päeva$ +0.3366+87.81%
60 päeva$ +0.2751+61.84%
90 päeva$ +0.091+14.46%
Propchain Hinnamuutus täna

Täna registreeris PROPC muutuse $ -0.041329 (-5.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Propchain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3366 (+87.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Propchain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROPC $ +0.2751 (+61.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Propchain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.091 (+14.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Propchain (PROPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Propchain hinnaajaloo lehte.

Mis on Propchain (PROPC)

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Propchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Propchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PROPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Propchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Propchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Propchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Propchain (PROPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propchain (PROPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Propchain hinna ennustust kohe!

Propchain (PROPC) tokenoomika

Propchain (PROPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Propchain (PROPC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Propchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Propchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PROPC kohalike valuutade suhtes

1 Propchain(PROPC)/VND
18,944.1685
1 Propchain(PROPC)/AUD
A$1.101447
1 Propchain(PROPC)/GBP
0.525527
1 Propchain(PROPC)/EUR
0.611915
1 Propchain(PROPC)/USD
$0.7199
1 Propchain(PROPC)/MYR
RM3.030779
1 Propchain(PROPC)/TRY
29.364721
1 Propchain(PROPC)/JPY
¥105.8253
1 Propchain(PROPC)/ARS
ARS$932.508067
1 Propchain(PROPC)/RUB
57.340035
1 Propchain(PROPC)/INR
62.998449
1 Propchain(PROPC)/IDR
Rp11,611.288697
1 Propchain(PROPC)/KRW
999.854712
1 Propchain(PROPC)/PHP
40.710345
1 Propchain(PROPC)/EGP
￡E.34.713578
1 Propchain(PROPC)/BRL
R$3.88746
1 Propchain(PROPC)/CAD
C$0.993462
1 Propchain(PROPC)/BDT
87.424656
1 Propchain(PROPC)/NGN
1,104.139426
1 Propchain(PROPC)/UAH
29.667079
1 Propchain(PROPC)/VES
Bs97.1865
1 Propchain(PROPC)/CLP
$693.9836
1 Propchain(PROPC)/PKR
Rs203.933272
1 Propchain(PROPC)/KZT
389.761059
1 Propchain(PROPC)/THB
฿23.295964
1 Propchain(PROPC)/TWD
NT$21.618597
1 Propchain(PROPC)/AED
د.إ2.642033
1 Propchain(PROPC)/CHF
Fr0.57592
1 Propchain(PROPC)/HKD
HK$5.629618
1 Propchain(PROPC)/AMD
֏275.188974
1 Propchain(PROPC)/MAD
.د.م6.471901
1 Propchain(PROPC)/MXN
$13.483727
1 Propchain(PROPC)/PLN
2.613237
1 Propchain(PROPC)/RON
лв3.109968
1 Propchain(PROPC)/SEK
kr6.860647
1 Propchain(PROPC)/BGN
лв1.202233
1 Propchain(PROPC)/HUF
Ft242.879862
1 Propchain(PROPC)/CZK
15.053109
1 Propchain(PROPC)/KWD
د.ك0.2195695
1 Propchain(PROPC)/ILS
2.426063
1 Propchain(PROPC)/NOK
kr7.314184
1 Propchain(PROPC)/NZD
$1.209432

Propchain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Propchain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Propchain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Propchain kohta

Kui palju on Propchain (PROPC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROPC hind USD on 0.7199 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROPC/USD hind?
Praegune hind PROPC/USD on $ 0.7199. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Propchain turukapitalisatsioon?
PROPC turukapitalisatsioon on $ 27.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROPC ringlev varu?
PROPC ringlev varu on 38.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROPC (ATH) hind?
PROPC saavutab ATH hinna summas 5.341897333509249 USD.
Mis oli kõigi aegade PROPC madalaim (ATL) hind?
PROPC nägi ATL hinda summas 0.3007309977264045 USD.
Milline on PROPC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROPC kauplemismaht on $ 949.02K USD.
Kas PROPC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROPC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:08:44 (UTC+8)

Propchain (PROPC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PROPC/USD kalkulaator

Summa

PROPC
PROPC
USD
USD

1 PROPC = 0.7199 USD

Kauplemine: PROPC

PROPCUSDT
$0.7184
$0.7184$0.7184
-5.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu