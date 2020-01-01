Prom (PROM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prom (PROM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prom (PROM) teave Ametlik veebisait: https://prom.io/ Valge raamat: https://prom.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Ostke PROM kohe!

Prom (PROM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prom (PROM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 164.87M $ 164.87M $ 164.87M Koguvaru: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Ringlev varu: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 173.90M $ 173.90M $ 173.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.639 $ 10.639 $ 10.639 Kõigi aegade madalaim: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Praegune hind: $ 9.034 $ 9.034 $ 9.034 Lisateave Prom (PROM) hinna kohta

Prom (PROM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prom (PROM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROM tokeni tokenoomikat, avastage PROM tokeni reaalajas hinda!

Prom (PROM) hinna ajalugu PROM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PROM hinna ajalugu kohe!

PROM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROM võiks suunduda? Meie PROM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROM tokeni hinna ennustust kohe!

