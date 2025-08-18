Rohkem infot PROM

Prom logo

Prom hind(PROM)

1 PROM/USD reaalajas hind:

Prom (PROM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:42 (UTC+8)

Prom (PROM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
+0.37%

0.00%

+6.63%

+6.63%

Prom (PROM) reaalajas hind on $ 9.06. Viimase 24 tunni jooksul PROM kaubeldud madalaim $ 8.926 ja kõrgeim $ 9.22 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 106.12267147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.100493014529.

Lüliajalise tootluse osas on PROM muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prom (PROM) – turuteave

No.265

94.80%

ETH

Prom praegune turukapitalisatsioon on $ 165.35M $ 91.56K 24 tunnise kauplemismahuga. PROM ringlev varu on 18.25M, mille koguvaru on 19250000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 174.41M.

Prom (PROM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Prom tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.365-3.88%
60 päeva$ +3.786+71.78%
90 päeva$ +3.674+68.21%
Prom Hinnamuutus täna

Täna registreeris PROM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Prom 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.365 (-3.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Prom 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROM $ +3.786 (+71.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Prom 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.674 (+68.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Prom (PROM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Prom hinnaajaloo lehte.

Mis on Prom (PROM)

Prom on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Prom investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PROM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Prom kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Prom ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Prom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prom (PROM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prom (PROM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prom hinna ennustust kohe!

Prom (PROM) tokenoomika

Prom (PROM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Prom (PROM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Prom osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Prom osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PROM kohalike valuutade suhtes

Prom ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Prom võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Prom ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prom kohta

Kui palju on Prom (PROM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROM hind USD on 9.06 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROM/USD hind?
Praegune hind PROM/USD on $ 9.06. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prom turukapitalisatsioon?
PROM turukapitalisatsioon on $ 165.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROM ringlev varu?
PROM ringlev varu on 18.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROM (ATH) hind?
PROM saavutab ATH hinna summas 106.12267147 USD.
Mis oli kõigi aegade PROM madalaim (ATL) hind?
PROM nägi ATL hinda summas 0.100493014529 USD.
Milline on PROM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROM kauplemismaht on $ 91.56K USD.
Kas PROM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:42 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

