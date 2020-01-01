Parcl (PRCL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Parcl (PRCL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Parcl (PRCL) teave Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Ametlik veebisait: https://www.parcl.co/ Valge raamat: https://docs.parcl.co/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs

Parcl (PRCL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Parcl (PRCL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.19M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 412.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 82.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04874291631068839 Praegune hind: $ 0.08292

Parcl (PRCL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Parcl (PRCL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRCL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRCL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Kuidas osta üksust PRCL Kas olete huvitatud Parcl (PRCL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PRCL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Parcl (PRCL) hinna ajalugu PRCL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PRCL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRCL võiks suunduda? Meie PRCL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

