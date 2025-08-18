Rohkem infot PRCL

Parcl logo

Parcl hind(PRCL)

1 PRCL/USD reaalajas hind:

$0.08701
-3.19%1D
USD
Parcl (PRCL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:42 (UTC+8)

Parcl (PRCL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08601
24 h madal
$ 0.09199
24 h kõrge

$ 0.08601
$ 0.09199
$ 0.839365491354153
$ 0.04874291631068839
-0.06%

-3.19%

-12.20%

-12.20%

Parcl (PRCL) reaalajas hind on $ 0.08701. Viimase 24 tunni jooksul PRCL kaubeldud madalaim $ 0.08601 ja kõrgeim $ 0.09199 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRCLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.839365491354153 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04874291631068839.

Lüliajalise tootluse osas on PRCL muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -3.19% 24 tunni vältel -12.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Parcl (PRCL) – turuteave

No.706

$ 35.87M
$ 18.60K
$ 87.01M
412.28M
1,000,000,000
1,000,000,000
41.22%

SOL

Parcl praegune turukapitalisatsioon on $ 35.87M $ 18.60K 24 tunnise kauplemismahuga. PRCL ringlev varu on 412.28M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.01M.

Parcl (PRCL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Parcl tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0028671-3.19%
30 päeva$ -0.00759-8.03%
60 päeva$ +0.02016+30.15%
90 päeva$ -0.03611-29.33%
Parcl Hinnamuutus täna

Täna registreeris PRCL muutuse $ -0.0028671 (-3.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Parcl 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00759 (-8.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Parcl 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRCL $ +0.02016 (+30.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Parcl 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03611 (-29.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Parcl (PRCL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Parcl hinnaajaloo lehte.

Mis on Parcl (PRCL)

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

Parcl on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Parcl investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PRCL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Parcl kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Parcl ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Parcl hinna ennustus (USD)

Kui palju on Parcl (PRCL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parcl (PRCL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parcl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Parcl hinna ennustust kohe!

Parcl (PRCL) tokenoomika

Parcl (PRCL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRCL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Parcl (PRCL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Parcl osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Parcl osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PRCL kohalike valuutade suhtes

1 Parcl(PRCL)/VND
2,289.66815
1 Parcl(PRCL)/AUD
A$0.1331253
1 Parcl(PRCL)/GBP
0.0635173
1 Parcl(PRCL)/EUR
0.0739585
1 Parcl(PRCL)/USD
$0.08701
1 Parcl(PRCL)/MYR
RM0.3663121
1 Parcl(PRCL)/TRY
3.5543585
1 Parcl(PRCL)/JPY
¥12.79047
1 Parcl(PRCL)/ARS
ARS$112.7066633
1 Parcl(PRCL)/RUB
6.9294764
1 Parcl(PRCL)/INR
7.6142451
1 Parcl(PRCL)/IDR
Rp1,403.3869003
1 Parcl(PRCL)/KRW
120.8464488
1 Parcl(PRCL)/PHP
4.9404278
1 Parcl(PRCL)/EGP
￡E.4.1956222
1 Parcl(PRCL)/BRL
R$0.469854
1 Parcl(PRCL)/CAD
C$0.1200738
1 Parcl(PRCL)/BDT
10.5551831
1 Parcl(PRCL)/NGN
133.2462439
1 Parcl(PRCL)/UAH
3.5856821
1 Parcl(PRCL)/VES
Bs11.74635
1 Parcl(PRCL)/CLP
$83.70362
1 Parcl(PRCL)/PKR
Rs24.6273104
1 Parcl(PRCL)/KZT
47.0576183
1 Parcl(PRCL)/THB
฿2.8156436
1 Parcl(PRCL)/TWD
NT$2.6129103
1 Parcl(PRCL)/AED
د.إ0.3193267
1 Parcl(PRCL)/CHF
Fr0.069608
1 Parcl(PRCL)/HKD
HK$0.6804182
1 Parcl(PRCL)/AMD
֏33.272624
1 Parcl(PRCL)/MAD
.د.م0.7822199
1 Parcl(PRCL)/MXN
$1.6279571
1 Parcl(PRCL)/PLN
0.3158463
1 Parcl(PRCL)/RON
лв0.3758832
1 Parcl(PRCL)/SEK
kr0.8300754
1 Parcl(PRCL)/BGN
лв0.1453067
1 Parcl(PRCL)/HUF
Ft29.3554338
1 Parcl(PRCL)/CZK
1.8176389
1 Parcl(PRCL)/KWD
د.ك0.02645104
1 Parcl(PRCL)/ILS
0.2932237
1 Parcl(PRCL)/NOK
kr0.8840216
1 Parcl(PRCL)/NZD
$0.1461768

Parcl ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Parcl võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Parcl ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parcl kohta

Kui palju on Parcl (PRCL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRCL hind USD on 0.08701 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRCL/USD hind?
Praegune hind PRCL/USD on $ 0.08701. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Parcl turukapitalisatsioon?
PRCL turukapitalisatsioon on $ 35.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRCL ringlev varu?
PRCL ringlev varu on 412.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRCL (ATH) hind?
PRCL saavutab ATH hinna summas 0.839365491354153 USD.
Mis oli kõigi aegade PRCL madalaim (ATL) hind?
PRCL nägi ATL hinda summas 0.04874291631068839 USD.
Milline on PRCL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRCL kauplemismaht on $ 18.60K USD.
Kas PRCL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRCL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRCL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

