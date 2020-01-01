Prompt (PROMPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prompt (PROMPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prompt (PROMPT) teave Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Ametlik veebisait: https://www.wayfinder.ai/ Valge raamat: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 Ostke PROMPT kohe!

Prompt (PROMPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prompt (PROMPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.68M $ 39.68M $ 39.68M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 325.26M $ 325.26M $ 325.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 122.00M $ 122.00M $ 122.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6266 $ 0.6266 $ 0.6266 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 Praegune hind: $ 0.122 $ 0.122 $ 0.122 Lisateave Prompt (PROMPT) hinna kohta

Prompt (PROMPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prompt (PROMPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROMPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROMPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROMPT tokeni tokenoomikat, avastage PROMPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PROMPT Kas olete huvitatud Prompt (PROMPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PROMPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PROMPT MEXC-ist osta!

Prompt (PROMPT) hinna ajalugu PROMPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PROMPT hinna ajalugu kohe!

PROMPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROMPT võiks suunduda? Meie PROMPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROMPT tokeni hinna ennustust kohe!

