Portal (PORTAL) teave The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. Ametlik veebisait: https://www.portalgaming.com/ Valge raamat: https://portalcoin.xyz/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5 Ostke PORTAL kohe!

Portal (PORTAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Portal (PORTAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.45M $ 24.45M $ 24.45M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 578.26M $ 578.26M $ 578.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.29M $ 42.29M $ 42.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5 $ 5 $ 5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 Praegune hind: $ 0.04229 $ 0.04229 $ 0.04229 Lisateave Portal (PORTAL) hinna kohta

Portal (PORTAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Portal (PORTAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PORTAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PORTAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PORTAL tokeni tokenoomikat, avastage PORTAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PORTAL Kas olete huvitatud Portal (PORTAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PORTAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PORTAL MEXC-ist osta!

Portal (PORTAL) hinna ajalugu PORTAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PORTAL hinna ajalugu kohe!

PORTAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PORTAL võiks suunduda? Meie PORTAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PORTAL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!