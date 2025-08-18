Rohkem infot PORTAL

Portal (PORTAL) reaalajas hinnagraafik
Portal (PORTAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04515
$ 0.04515$ 0.04515
24 h madal
$ 0.04758
$ 0.04758$ 0.04758
24 h kõrge

$ 0.04515
$ 0.04515$ 0.04515

$ 0.04758
$ 0.04758$ 0.04758

$ 4.414736210180382
$ 4.414736210180382$ 4.414736210180382

$ 0.026983483270803774
$ 0.026983483270803774$ 0.026983483270803774

-1.14%

-4.09%

-14.96%

-14.96%

Portal (PORTAL) reaalajas hind on $ 0.04538. Viimase 24 tunni jooksul PORTAL kaubeldud madalaim $ 0.04515 ja kõrgeim $ 0.04758 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORTALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.414736210180382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.026983483270803774.

Lüliajalise tootluse osas on PORTAL muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, -4.09% 24 tunni vältel -14.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Portal (PORTAL) – turuteave

No.795

$ 26.23M
$ 26.23M$ 26.23M

$ 610.08K
$ 610.08K$ 610.08K

$ 45.38M
$ 45.38M$ 45.38M

578.00M
578.00M 578.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

57.80%

ETH

Portal praegune turukapitalisatsioon on $ 26.23M $ 610.08K 24 tunnise kauplemismahuga. PORTAL ringlev varu on 578.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.38M.

Portal (PORTAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Portal tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0019352-4.09%
30 päeva$ -0.01052-18.82%
60 päeva$ +0.0116+34.33%
90 päeva$ -0.0239-34.50%
Portal Hinnamuutus täna

Täna registreeris PORTAL muutuse $ -0.0019352 (-4.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Portal 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01052 (-18.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Portal 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PORTAL $ +0.0116 (+34.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Portal 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0239 (-34.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Portal (PORTAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Portal hinnaajaloo lehte.

Mis on Portal (PORTAL)

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Portal on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Portal investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PORTAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Portal kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Portal ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Portal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Portal (PORTAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Portal (PORTAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Portal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Portal hinna ennustust kohe!

Portal (PORTAL) tokenoomika

Portal (PORTAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORTAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Portal (PORTAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Portal osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Portal osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PORTAL kohalike valuutade suhtes

Portal ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Portal võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Portal ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Portal kohta

Kui palju on Portal (PORTAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas PORTAL hind USD on 0.04538 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PORTAL/USD hind?
Praegune hind PORTAL/USD on $ 0.04538. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Portal turukapitalisatsioon?
PORTAL turukapitalisatsioon on $ 26.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PORTAL ringlev varu?
PORTAL ringlev varu on 578.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PORTAL (ATH) hind?
PORTAL saavutab ATH hinna summas 4.414736210180382 USD.
Mis oli kõigi aegade PORTAL madalaim (ATL) hind?
PORTAL nägi ATL hinda summas 0.026983483270803774 USD.
Milline on PORTAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PORTAL kauplemismaht on $ 610.08K USD.
Kas PORTAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
PORTAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PORTAL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

