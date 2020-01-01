Phoenix (PHNIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Phoenix (PHNIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Phoenix (PHNIX) teave $PHNIX: XRP's resilient spirit and iconic mascot. Ametlik veebisait: https://phnix.lol/ Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/rDFXbW2ZZCG5WgPtqwNiA2xZokLMm9ivmN Ostke PHNIX kohe!

Phoenix (PHNIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Phoenix (PHNIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M Koguvaru: $ 589.00B $ 589.00B $ 589.00B Ringlev varu: $ 530.00B $ 530.00B $ 530.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.07M $ 11.07M $ 11.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000145 $ 0.000145 $ 0.000145 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000006872981310352 $ 0.000006872981310352 $ 0.000006872981310352 Praegune hind: $ 0.000018802 $ 0.000018802 $ 0.000018802 Lisateave Phoenix (PHNIX) hinna kohta

Phoenix (PHNIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Phoenix (PHNIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PHNIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PHNIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PHNIX tokeni tokenoomikat, avastage PHNIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PHNIX Kas olete huvitatud Phoenix (PHNIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PHNIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PHNIX MEXC-ist osta!

Phoenix (PHNIX) hinna ajalugu PHNIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PHNIX hinna ajalugu kohe!

PHNIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PHNIX võiks suunduda? Meie PHNIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PHNIX tokeni hinna ennustust kohe!

