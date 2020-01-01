Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pepe Unchained (PEPU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pepe Unchained (PEPU) teave Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Ametlik veebisait: https://pepeunchained.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Ostke PEPU kohe!

Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pepe Unchained (PEPU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Koguvaru: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Ringlev varu: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00048517592094604 $ 0.00048517592094604 $ 0.00048517592094604 Praegune hind: $ 0.0004956 $ 0.0004956 $ 0.0004956 Lisateave Pepe Unchained (PEPU) hinna kohta

Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEPU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEPU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEPU tokeni tokenoomikat, avastage PEPU tokeni reaalajas hinda!

Kas olete huvitatud Pepe Unchained (PEPU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PEPU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

PEPU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

Meie PEPU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

