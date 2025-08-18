Rohkem infot PEPU

Pepe Unchained (PEPU) reaalajas hinnagraafik
Pepe Unchained (PEPU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005617
$ 0.0005617$ 0.0005617
24 h madal
$ 0.0006125
$ 0.0006125$ 0.0006125
24 h kõrge

$ 0.0005617
$ 0.0005617$ 0.0005617

$ 0.0006125
$ 0.0006125$ 0.0006125

$ 0.002805624327262823
$ 0.002805624327262823$ 0.002805624327262823

$ 0.000519663538927193
$ 0.000519663538927193$ 0.000519663538927193

-1.37%

-1.52%

-9.74%

-9.74%

Pepe Unchained (PEPU) reaalajas hind on $ 0.0005943. Viimase 24 tunni jooksul PEPU kaubeldud madalaim $ 0.0005617 ja kõrgeim $ 0.0006125 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002805624327262823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000519663538927193.

Lüliajalise tootluse osas on PEPU muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, -1.52% 24 tunni vältel -9.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pepe Unchained (PEPU) – turuteave

No.1181

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

16.00B
16.00B 16.00B

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

100.00%

ETH

Pepe Unchained praegune turukapitalisatsioon on $ 9.51M $ 54.31K 24 tunnise kauplemismahuga. PEPU ringlev varu on 16.00B, mille koguvaru on 16000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.51M.

Pepe Unchained (PEPU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pepe Unchained tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000009176-1.52%
30 päeva$ -0.00029-32.80%
60 päeva$ -0.0003472-36.88%
90 päeva$ -0.0021367-78.24%
Pepe Unchained Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEPU muutuse $ -0.000009176 (-1.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pepe Unchained 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00029 (-32.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pepe Unchained 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEPU $ -0.0003472 (-36.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pepe Unchained 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0021367 (-78.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pepe Unchained (PEPU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pepe Unchained hinnaajaloo lehte.

Mis on Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pepe Unchained investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PEPU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pepe Unchained kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pepe Unchained ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pepe Unchained hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pepe Unchained (PEPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe Unchained (PEPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe Unchained nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pepe Unchained hinna ennustust kohe!

Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika

Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pepe Unchained (PEPU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pepe Unchained osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pepe Unchained osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PEPU kohalike valuutade suhtes

1 Pepe Unchained(PEPU)/VND
15.6390045
1 Pepe Unchained(PEPU)/AUD
A$0.000903336
1 Pepe Unchained(PEPU)/GBP
0.000433839
1 Pepe Unchained(PEPU)/EUR
0.000505155
1 Pepe Unchained(PEPU)/USD
$0.0005943
1 Pepe Unchained(PEPU)/MYR
RM0.002502003
1 Pepe Unchained(PEPU)/TRY
0.024241497
1 Pepe Unchained(PEPU)/JPY
¥0.0873621
1 Pepe Unchained(PEPU)/ARS
ARS$0.770813043
1 Pepe Unchained(PEPU)/RUB
0.047371653
1 Pepe Unchained(PEPU)/INR
0.052007193
1 Pepe Unchained(PEPU)/IDR
Rp9.585482529
1 Pepe Unchained(PEPU)/KRW
0.825411384
1 Pepe Unchained(PEPU)/PHP
0.033607665
1 Pepe Unchained(PEPU)/EGP
￡E.0.028680918
1 Pepe Unchained(PEPU)/BRL
R$0.00320922
1 Pepe Unchained(PEPU)/CAD
C$0.000820134
1 Pepe Unchained(PEPU)/BDT
0.072171792
1 Pepe Unchained(PEPU)/NGN
0.911501682
1 Pepe Unchained(PEPU)/UAH
0.024491103
1 Pepe Unchained(PEPU)/VES
Bs0.0802305
1 Pepe Unchained(PEPU)/CLP
$0.5729052
1 Pepe Unchained(PEPU)/PKR
Rs0.168353304
1 Pepe Unchained(PEPU)/KZT
0.321759963
1 Pepe Unchained(PEPU)/THB
฿0.01919589
1 Pepe Unchained(PEPU)/TWD
NT$0.017846829
1 Pepe Unchained(PEPU)/AED
د.إ0.002181081
1 Pepe Unchained(PEPU)/CHF
Fr0.00047544
1 Pepe Unchained(PEPU)/HKD
HK$0.004647426
1 Pepe Unchained(PEPU)/AMD
֏0.227177118
1 Pepe Unchained(PEPU)/MAD
.د.م0.005342757
1 Pepe Unchained(PEPU)/MXN
$0.011214441
1 Pepe Unchained(PEPU)/PLN
0.002163252
1 Pepe Unchained(PEPU)/RON
лв0.002567376
1 Pepe Unchained(PEPU)/SEK
kr0.005675565
1 Pepe Unchained(PEPU)/BGN
лв0.000992481
1 Pepe Unchained(PEPU)/HUF
Ft0.20063568
1 Pepe Unchained(PEPU)/CZK
0.01242087
1 Pepe Unchained(PEPU)/KWD
د.ك0.0001812615
1 Pepe Unchained(PEPU)/ILS
0.002002791
1 Pepe Unchained(PEPU)/NOK
kr0.006055917
1 Pepe Unchained(PEPU)/NZD
$0.000998424

Pepe Unchained ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pepe Unchained võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pepe Unchained ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepe Unchained kohta

Kui palju on Pepe Unchained (PEPU) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEPU hind USD on 0.0005943 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEPU/USD hind?
Praegune hind PEPU/USD on $ 0.0005943. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pepe Unchained turukapitalisatsioon?
PEPU turukapitalisatsioon on $ 9.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEPU ringlev varu?
PEPU ringlev varu on 16.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEPU (ATH) hind?
PEPU saavutab ATH hinna summas 0.002805624327262823 USD.
Mis oli kõigi aegade PEPU madalaim (ATL) hind?
PEPU nägi ATL hinda summas 0.000519663538927193 USD.
Milline on PEPU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEPU kauplemismaht on $ 54.31K USD.
Kas PEPU sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEPU hinna ennustust.
