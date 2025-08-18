Pepe Unchained (PEPU) reaalajas hind on $ 0.0005943. Viimase 24 tunni jooksul PEPU kaubeldud madalaim $ 0.0005617 ja kõrgeim $ 0.0006125 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002805624327262823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000519663538927193.
Lüliajalise tootluse osas on PEPU muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, -1.52% 24 tunni vältel -9.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pepe Unchained (PEPU) – turuteave
Pepe Unchained praegune turukapitalisatsioon on $ 9.51M$ 54.31K 24 tunnise kauplemismahuga. PEPU ringlev varu on 16.00B, mille koguvaru on 16000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.51M.
Pepe Unchained (PEPU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pepe Unchained tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000009176
-1.52%
30 päeva
$ -0.00029
-32.80%
60 päeva
$ -0.0003472
-36.88%
90 päeva
$ -0.0021367
-78.24%
Pepe Unchained Hinnamuutus täna
Täna registreeris PEPU muutuse $ -0.000009176 (-1.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pepe Unchained 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00029 (-32.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pepe Unchained 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEPU $ -0.0003472 (-36.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pepe Unchained 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0021367 (-78.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pepe Unchained (PEPU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!
Pepe Unchained on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pepe Unchained investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PEPU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pepe Unchained kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pepe Unchained ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pepe Unchained hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pepe Unchained (PEPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe Unchained (PEPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe Unchained nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pepe Unchained (PEPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pepe Unchained (PEPU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pepe Unchained osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pepe Unchained osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
