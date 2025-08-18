Rohkem infot PEPE2

Pepe 2.0 logo

Pepe 2.0 hind(PEPE2)

1 PEPE2/USD reaalajas hind:

$0.000000009349
$0.000000009349$0.000000009349
+0.23%1D
USD
Pepe 2.0 (PEPE2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:17 (UTC+8)

Pepe 2.0 (PEPE2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000091
$ 0.0000000091$ 0.0000000091
24 h madal
$ 0.000000009514
$ 0.000000009514$ 0.000000009514
24 h kõrge

$ 0.0000000091
$ 0.0000000091$ 0.0000000091

$ 0.000000009514
$ 0.000000009514$ 0.000000009514

$ 0.000000281060136968
$ 0.000000281060136968$ 0.000000281060136968

$ 0.000000003206779067
$ 0.000000003206779067$ 0.000000003206779067

-1.56%

+0.23%

-6.65%

-6.65%

Pepe 2.0 (PEPE2) reaalajas hind on $ 0.000000009357. Viimase 24 tunni jooksul PEPE2 kaubeldud madalaim $ 0.0000000091 ja kõrgeim $ 0.000000009514 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPE2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000281060136968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000003206779067.

Lüliajalise tootluse osas on PEPE2 muutunud -1.56% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -6.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pepe 2.0 (PEPE2) – turuteave

No.1492

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

$ 55.53K
$ 55.53K$ 55.53K

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

469.00T
469.00T 469.00T

469,000,000,000,000
469,000,000,000,000 469,000,000,000,000

469,000,000,000,000
469,000,000,000,000 469,000,000,000,000

100.00%

ETH

Pepe 2.0 praegune turukapitalisatsioon on $ 4.39M $ 55.53K 24 tunnise kauplemismahuga. PEPE2 ringlev varu on 469.00T, mille koguvaru on 469000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.39M.

Pepe 2.0 (PEPE2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pepe 2.0 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000002145+0.23%
30 päeva$ -0.000000001638-14.90%
60 päeva$ -0.00000000063-6.31%
90 päeva$ -0.000000005624-37.55%
Pepe 2.0 Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEPE2 muutuse $ +0.00000000002145 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pepe 2.0 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000001638 (-14.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pepe 2.0 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEPE2 $ -0.00000000063 (-6.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pepe 2.0 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000005624 (-37.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pepe 2.0 (PEPE2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pepe 2.0 hinnaajaloo lehte.

Mis on Pepe 2.0 (PEPE2)

Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum.

Pepe 2.0 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pepe 2.0 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PEPE2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pepe 2.0 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pepe 2.0 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pepe 2.0 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pepe 2.0 (PEPE2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe 2.0 (PEPE2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe 2.0 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pepe 2.0 hinna ennustust kohe!

Pepe 2.0 (PEPE2) tokenoomika

Pepe 2.0 (PEPE2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPE2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pepe 2.0 (PEPE2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pepe 2.0 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pepe 2.0 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Pepe 2.0 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pepe 2.0 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pepe 2.0 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pepe 2.0 kohta

Kui palju on Pepe 2.0 (PEPE2) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEPE2 hind USD on 0.000000009357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEPE2/USD hind?
Praegune hind PEPE2/USD on $ 0.000000009357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pepe 2.0 turukapitalisatsioon?
PEPE2 turukapitalisatsioon on $ 4.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEPE2 ringlev varu?
PEPE2 ringlev varu on 469.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEPE2 (ATH) hind?
PEPE2 saavutab ATH hinna summas 0.000000281060136968 USD.
Mis oli kõigi aegade PEPE2 madalaim (ATL) hind?
PEPE2 nägi ATL hinda summas 0.000000003206779067 USD.
Milline on PEPE2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEPE2 kauplemismaht on $ 55.53K USD.
Kas PEPE2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEPE2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEPE2 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:46:17 (UTC+8)

