Pepe 2.0 (PEPE2) reaalajas hind on $ 0.000000009357. Viimase 24 tunni jooksul PEPE2 kaubeldud madalaim $ 0.0000000091 ja kõrgeim $ 0.000000009514 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPE2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000281060136968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000003206779067.
Lüliajalise tootluse osas on PEPE2 muutunud -1.56% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -6.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pepe 2.0 (PEPE2) – turuteave
No.1492
$ 4.39M
$ 55.53K
$ 4.39M
469.00T
469,000,000,000,000
469,000,000,000,000
100.00%
ETH
Pepe 2.0 praegune turukapitalisatsioon on $ 4.39M$ 55.53K 24 tunnise kauplemismahuga. PEPE2 ringlev varu on 469.00T, mille koguvaru on 469000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.39M.
Pepe 2.0 (PEPE2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pepe 2.0 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000002145
+0.23%
30 päeva
$ -0.000000001638
-14.90%
60 päeva
$ -0.00000000063
-6.31%
90 päeva
$ -0.000000005624
-37.55%
Pepe 2.0 Hinnamuutus täna
Täna registreeris PEPE2 muutuse $ +0.00000000002145 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pepe 2.0 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000001638 (-14.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pepe 2.0 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEPE2 $ -0.00000000063 (-6.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pepe 2.0 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000005624 (-37.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pepe 2.0 (PEPE2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pepe 2.0 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pepe 2.0 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PEPE2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pepe 2.0 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pepe 2.0 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pepe 2.0 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pepe 2.0 (PEPE2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pepe 2.0 (PEPE2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pepe 2.0 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pepe 2.0 (PEPE2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPE2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pepe 2.0 (PEPE2) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pepe 2.0 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pepe 2.0 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.