Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pudgy Penguins (PENGU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pudgy Penguins (PENGU) teave Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Ametlik veebisait: https://www.pudgypenguins.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv

Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pudgy Penguins (PENGU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Koguvaru: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Ringlev varu: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Praegune hind: $ 0.030254 $ 0.030254 $ 0.030254 Lisateave Pudgy Penguins (PENGU) hinna kohta

Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PENGU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PENGU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PENGU tokeni tokenoomikat, avastage PENGU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PENGU Kas olete huvitatud Pudgy Penguins (PENGU) lisamisest oma portfooliosse?

Pudgy Penguins (PENGU) hinna ajalugu PENGU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PENGU hinna ajalugu kohe!

PENGU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PENGU võiks suunduda? Meie PENGU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PENGU tokeni hinna ennustust kohe!

