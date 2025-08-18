Pudgy Penguins (PENGU) reaalajas hind on $ 0.032908. Viimase 24 tunni jooksul PENGU kaubeldud madalaim $ 0.032458 ja kõrgeim $ 0.034266 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENGUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05738 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003714633269373105.
Lüliajalise tootluse osas on PENGU muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel -16.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pudgy Penguins (PENGU) – turuteave
No.49
$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B
$ 17.77M
$ 17.77M$ 17.77M
$ 2.93B
$ 2.93B$ 2.93B
62.86B
62.86B 62.86B
88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888
0.05%
SOL
Pudgy Penguins praegune turukapitalisatsioon on $ 2.07B$ 17.77M 24 tunnise kauplemismahuga. PENGU ringlev varu on 62.86B, mille koguvaru on 88888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Pudgy Penguins (PENGU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pudgy Penguins tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00097517
-2.88%
30 päeva
$ +0.001735
+5.56%
60 päeva
$ +0.023355
+244.47%
90 päeva
$ +0.019957
+154.09%
Pudgy Penguins Hinnamuutus täna
Täna registreeris PENGU muutuse $ -0.00097517 (-2.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pudgy Penguins 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001735 (+5.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pudgy Penguins 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PENGU $ +0.023355 (+244.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pudgy Penguins 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.019957 (+154.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pudgy Penguins (PENGU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.
Pudgy Penguins on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pudgy Penguins investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PENGU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pudgy Penguins kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pudgy Penguins ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pudgy Penguins hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pudgy Penguins (PENGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pudgy Penguins (PENGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pudgy Penguins nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PENGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pudgy Penguins (PENGU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pudgy Penguins osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pudgy Penguins osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.