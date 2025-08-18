Rohkem infot PENGU

Pudgy Penguins hind(PENGU)

$0.032885
-2.88%1D
Pudgy Penguins (PENGU) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Pudgy Penguins (PENGU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.032458
24 h madal
$ 0.034266
24 h kõrge

$ 0.032458
$ 0.034266
$ 0.05738
$ 0.003714633269373105
+0.52%

-2.88%

-16.06%

-16.06%

Pudgy Penguins (PENGU) reaalajas hind on $ 0.032908. Viimase 24 tunni jooksul PENGU kaubeldud madalaim $ 0.032458 ja kõrgeim $ 0.034266 näitab aktiivset turu volatiivsust. PENGUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05738 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003714633269373105.

Lüliajalise tootluse osas on PENGU muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel -16.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pudgy Penguins (PENGU) – turuteave

No.49

$ 2.07B
$ 17.77M
$ 2.93B
62.86B
88,888,888,888
0.05%

SOL

Pudgy Penguins praegune turukapitalisatsioon on $ 2.07B $ 17.77M 24 tunnise kauplemismahuga. PENGU ringlev varu on 62.86B, mille koguvaru on 88888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pudgy Penguins (PENGU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pudgy Penguins tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00097517-2.88%
30 päeva$ +0.001735+5.56%
60 päeva$ +0.023355+244.47%
90 päeva$ +0.019957+154.09%
Pudgy Penguins Hinnamuutus täna

Täna registreeris PENGU muutuse $ -0.00097517 (-2.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pudgy Penguins 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001735 (+5.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pudgy Penguins 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PENGU $ +0.023355 (+244.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pudgy Penguins 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.019957 (+154.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pudgy Penguins (PENGU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pudgy Penguins hinnaajaloo lehte.

Mis on Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pudgy Penguins investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PENGU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pudgy Penguins kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pudgy Penguins ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pudgy Penguins hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pudgy Penguins (PENGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pudgy Penguins (PENGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pudgy Penguins nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pudgy Penguins hinna ennustust kohe!

Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika

Pudgy Penguins (PENGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PENGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pudgy Penguins (PENGU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pudgy Penguins osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pudgy Penguins osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PENGU kohalike valuutade suhtes

1 Pudgy Penguins(PENGU)/VND
865.97402
1 Pudgy Penguins(PENGU)/AUD
A$0.05034924
1 Pudgy Penguins(PENGU)/GBP
0.02402284
1 Pudgy Penguins(PENGU)/EUR
0.0279718
1 Pudgy Penguins(PENGU)/USD
$0.032908
1 Pudgy Penguins(PENGU)/MYR
RM0.13854268
1 Pudgy Penguins(PENGU)/TRY
1.3442918
1 Pudgy Penguins(PENGU)/JPY
¥4.837476
1 Pudgy Penguins(PENGU)/ARS
ARS$42.62671964
1 Pudgy Penguins(PENGU)/RUB
2.62079312
1 Pudgy Penguins(PENGU)/INR
2.87977908
1 Pudgy Penguins(PENGU)/IDR
Rp530.77411924
1 Pudgy Penguins(PENGU)/KRW
45.70526304
1 Pudgy Penguins(PENGU)/PHP
1.86851624
1 Pudgy Penguins(PENGU)/EGP
￡E.1.58682376
1 Pudgy Penguins(PENGU)/BRL
R$0.1777032
1 Pudgy Penguins(PENGU)/CAD
C$0.04541304
1 Pudgy Penguins(PENGU)/BDT
3.99206948
1 Pudgy Penguins(PENGU)/NGN
50.39498212
1 Pudgy Penguins(PENGU)/UAH
1.35613868
1 Pudgy Penguins(PENGU)/VES
Bs4.44258
1 Pudgy Penguins(PENGU)/CLP
$31.657496
1 Pudgy Penguins(PENGU)/PKR
Rs9.31428032
1 Pudgy Penguins(PENGU)/KZT
17.79763364
1 Pudgy Penguins(PENGU)/THB
฿1.06490288
1 Pudgy Penguins(PENGU)/TWD
NT$0.98822724
1 Pudgy Penguins(PENGU)/AED
د.إ0.12077236
1 Pudgy Penguins(PENGU)/CHF
Fr0.0263264
1 Pudgy Penguins(PENGU)/HKD
HK$0.25734056
1 Pudgy Penguins(PENGU)/AMD
֏12.5840192
1 Pudgy Penguins(PENGU)/MAD
.د.م0.29584292
1 Pudgy Penguins(PENGU)/MXN
$0.61570868
1 Pudgy Penguins(PENGU)/PLN
0.11945604
1 Pudgy Penguins(PENGU)/RON
лв0.14216256
1 Pudgy Penguins(PENGU)/SEK
kr0.31394232
1 Pudgy Penguins(PENGU)/BGN
лв0.05495636
1 Pudgy Penguins(PENGU)/HUF
Ft11.10250104
1 Pudgy Penguins(PENGU)/CZK
0.68744812
1 Pudgy Penguins(PENGU)/KWD
د.ك0.010004032
1 Pudgy Penguins(PENGU)/ILS
0.11089996
1 Pudgy Penguins(PENGU)/NOK
kr0.33434528
1 Pudgy Penguins(PENGU)/NZD
$0.05528544

Pudgy Penguins ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pudgy Penguins võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pudgy Penguins ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pudgy Penguins kohta

Kui palju on Pudgy Penguins (PENGU) tänapäeval väärt?
Reaalajas PENGU hind USD on 0.032908 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PENGU/USD hind?
Praegune hind PENGU/USD on $ 0.032908. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pudgy Penguins turukapitalisatsioon?
PENGU turukapitalisatsioon on $ 2.07B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PENGU ringlev varu?
PENGU ringlev varu on 62.86B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PENGU (ATH) hind?
PENGU saavutab ATH hinna summas 0.05738 USD.
Mis oli kõigi aegade PENGU madalaim (ATL) hind?
PENGU nägi ATL hinda summas 0.003714633269373105 USD.
Milline on PENGU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PENGU kauplemismaht on $ 17.77M USD.
Kas PENGU sel aastal kõrgemale ka suundub?
PENGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PENGU hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

