PAX Gold (PAXG) reaalajas hind on $ 3,328.57. Viimase 24 tunni jooksul PAXG kaubeldud madalaim $ 3,327.67 ja kõrgeim $ 3,334.05 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAXGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,520.3451067525675 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,387.97650287.
Lüliajalise tootluse osas on PAXG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PAX Gold (PAXG) – turuteave
No.82
$ 945.92M
$ 1.64M
$ 945.92M
284.18K
--
284,182.589
0.02%
ETH
PAX Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 945.92M$ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. PAXG ringlev varu on 284.18K, mille koguvaru on 284182.589. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PAX Gold (PAXG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PAX Gold tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -1.9983
-0.06%
30 päeva
$ -24.14
-0.73%
60 päeva
$ -66.82
-1.97%
90 päeva
$ +92.78
+2.86%
PAX Gold Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAXG muutuse $ -1.9983 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PAX Gold 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -24.14 (-0.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PAX Gold 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAXG $ -66.82 (-1.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PAX Gold 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +92.78 (+2.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PAX Gold (PAXG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
PAX Gold hinna ennustus (USD)
Kui palju on PAX Gold (PAXG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAX Gold (PAXG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAX Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PAX Gold (PAXG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAXG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
