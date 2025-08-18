Mis on PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAX Gold (PAXG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAX Gold (PAXG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAX Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PAX Gold (PAXG) tokenoomika

PAX Gold (PAXG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAXG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAX Gold ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAX Gold võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAX Gold kohta Kui palju on PAX Gold (PAXG) tänapäeval väärt? Reaalajas PAXG hind USD on 3,328.57 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAXG/USD hind? $ 3,328.57 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAXG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PAX Gold turukapitalisatsioon? PAXG turukapitalisatsioon on $ 945.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAXG ringlev varu? PAXG ringlev varu on 284.18K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAXG (ATH) hind? PAXG saavutab ATH hinna summas 3,520.3451067525675 USD . Mis oli kõigi aegade PAXG madalaim (ATL) hind? PAXG nägi ATL hinda summas 1,387.97650287 USD . Milline on PAXG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAXG kauplemismaht on $ 1.64M USD . Kas PAXG sel aastal kõrgemale ka suundub? PAXG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAXG hinna ennustust

