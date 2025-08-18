Rohkem infot PAXG

PAX Gold logo

PAX Gold hind(PAXG)

1 PAXG/USD reaalajas hind:

$3,328.56
$3,328.56
-0.06%1D
USD
PAX Gold (PAXG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:15:03 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3,327.67
$ 3,327.67
24 h madal
$ 3,334.05
$ 3,334.05
24 h kõrge

$ 3,327.67
$ 3,327.67

$ 3,334.05
$ 3,334.05

$ 3,520.3451067525675
$ 3,520.3451067525675

$ 1,387.97650287
$ 1,387.97650287

0.00%

-0.06%

-1.75%

-1.75%

PAX Gold (PAXG) reaalajas hind on $ 3,328.57. Viimase 24 tunni jooksul PAXG kaubeldud madalaim $ 3,327.67 ja kõrgeim $ 3,334.05 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAXGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,520.3451067525675 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,387.97650287.

Lüliajalise tootluse osas on PAXG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PAX Gold (PAXG) – turuteave

No.82

$ 945.92M
$ 945.92M

$ 1.64M
$ 1.64M

$ 945.92M
$ 945.92M

284.18K
284.18K

--
--

284,182.589
284,182.589

0.02%

ETH

PAX Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 945.92M $ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. PAXG ringlev varu on 284.18K, mille koguvaru on 284182.589. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

PAX Gold (PAXG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PAX Gold tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.9983-0.06%
30 päeva$ -24.14-0.73%
60 päeva$ -66.82-1.97%
90 päeva$ +92.78+2.86%
PAX Gold Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAXG muutuse $ -1.9983 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PAX Gold 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -24.14 (-0.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PAX Gold 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAXG $ -66.82 (-1.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PAX Gold 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +92.78 (+2.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PAX Gold (PAXG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PAX Gold hinnaajaloo lehte.

Mis on PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAX Gold investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PAXG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PAX Gold kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAX Gold ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PAX Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAX Gold (PAXG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAX Gold (PAXG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAX Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAX Gold hinna ennustust kohe!

PAX Gold (PAXG) tokenoomika

PAX Gold (PAXG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAXG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAX Gold (PAXG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAX Gold osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAX Gold osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAXG kohalike valuutade suhtes

1 PAX Gold(PAXG)/VND
87,591,319.55
1 PAX Gold(PAXG)/AUD
A$5,092.7121
1 PAX Gold(PAXG)/GBP
2,429.8561
1 PAX Gold(PAXG)/EUR
2,829.2845
1 PAX Gold(PAXG)/USD
$3,328.57
1 PAX Gold(PAXG)/MYR
RM14,013.2797
1 PAX Gold(PAXG)/TRY
135,972.0845
1 PAX Gold(PAXG)/JPY
¥489,299.79
1 PAX Gold(PAXG)/ARS
ARS$4,311,596.5781
1 PAX Gold(PAXG)/RUB
265,087.3148
1 PAX Gold(PAXG)/INR
291,283.1607
1 PAX Gold(PAXG)/IDR
Rp53,686,605.3871
1 PAX Gold(PAXG)/KRW
4,622,984.3016
1 PAX Gold(PAXG)/PHP
188,996.2046
1 PAX Gold(PAXG)/EGP
￡E.160,503.6454
1 PAX Gold(PAXG)/BRL
R$17,974.278
1 PAX Gold(PAXG)/CAD
C$4,593.4266
1 PAX Gold(PAXG)/BDT
403,788.8267
1 PAX Gold(PAXG)/NGN
5,097,338.8123
1 PAX Gold(PAXG)/UAH
137,170.3697
1 PAX Gold(PAXG)/VES
Bs449,356.95
1 PAX Gold(PAXG)/CLP
$3,202,084.34
1 PAX Gold(PAXG)/PKR
Rs942,118.4528
1 PAX Gold(PAXG)/KZT
1,800,190.5131
1 PAX Gold(PAXG)/THB
฿107,712.5252
1 PAX Gold(PAXG)/TWD
NT$99,956.9571
1 PAX Gold(PAXG)/AED
د.إ12,215.8519
1 PAX Gold(PAXG)/CHF
Fr2,662.856
1 PAX Gold(PAXG)/HKD
HK$26,029.4174
1 PAX Gold(PAXG)/AMD
֏1,272,845.168
1 PAX Gold(PAXG)/MAD
.د.م29,923.8443
1 PAX Gold(PAXG)/MXN
$62,277.5447
1 PAX Gold(PAXG)/PLN
12,082.7091
1 PAX Gold(PAXG)/RON
лв14,379.4224
1 PAX Gold(PAXG)/SEK
kr31,754.5578
1 PAX Gold(PAXG)/BGN
лв5,558.7119
1 PAX Gold(PAXG)/HUF
Ft1,122,992.9466
1 PAX Gold(PAXG)/CZK
69,533.8273
1 PAX Gold(PAXG)/KWD
د.ك1,011.88528
1 PAX Gold(PAXG)/ILS
11,217.2809
1 PAX Gold(PAXG)/NOK
kr33,818.2712
1 PAX Gold(PAXG)/NZD
$5,591.9976

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAX Gold võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PAX Gold ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAX Gold kohta

Kui palju on PAX Gold (PAXG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAXG hind USD on 3,328.57 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAXG/USD hind?
Praegune hind PAXG/USD on $ 3,328.57. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PAX Gold turukapitalisatsioon?
PAXG turukapitalisatsioon on $ 945.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAXG ringlev varu?
PAXG ringlev varu on 284.18K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAXG (ATH) hind?
PAXG saavutab ATH hinna summas 3,520.3451067525675 USD.
Mis oli kõigi aegade PAXG madalaim (ATL) hind?
PAXG nägi ATL hinda summas 1,387.97650287 USD.
Milline on PAXG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAXG kauplemismaht on $ 1.64M USD.
Kas PAXG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAXG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAXG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:15:03 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

