Particle Network hind(PARTI)

1 PARTI/USD reaalajas hind:

$0.1874
$0.1874
-1.78%1D
USD
Particle Network (PARTI) reaalajas hinnagraafik
Particle Network (PARTI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1851
$ 0.1851
24 h madal
$ 0.1913
$ 0.1913
24 h kõrge

$ 0.1851
$ 0.1851

$ 0.1913
$ 0.1913

$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332

$ 0.14025354993418265
$ 0.14025354993418265

-0.59%

-1.78%

-4.35%

-4.35%

Particle Network (PARTI) reaalajas hind on $ 0.1873. Viimase 24 tunni jooksul PARTI kaubeldud madalaim $ 0.1851 ja kõrgeim $ 0.1913 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.428008274672332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14025354993418265.

Lüliajalise tootluse osas on PARTI muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -1.78% 24 tunni vältel -4.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Particle Network (PARTI) – turuteave

No.622

$ 43.64M
$ 43.64M

$ 319.64K
$ 319.64K

$ 187.30M
$ 187.30M

233.00M
233.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

23.30%

BSC

Particle Network praegune turukapitalisatsioon on $ 43.64M $ 319.64K 24 tunnise kauplemismahuga. PARTI ringlev varu on 233.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 187.30M.

Particle Network (PARTI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Particle Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003396-1.78%
30 päeva$ +0.01+5.64%
60 päeva$ -0.039-17.24%
90 päeva$ -0.1128-37.59%
Particle Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PARTI muutuse $ -0.003396 (-1.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Particle Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01 (+5.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Particle Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PARTI $ -0.039 (-17.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Particle Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1128 (-37.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Particle Network (PARTI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Particle Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Particle Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PARTI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Particle Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Particle Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Particle Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Particle Network (PARTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Particle Network (PARTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Particle Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Particle Network hinna ennustust kohe!

Particle Network (PARTI) tokenoomika

Particle Network (PARTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Particle Network (PARTI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Particle Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Particle Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PARTI kohalike valuutade suhtes

1 Particle Network(PARTI)/VND
4,928.7995
1 Particle Network(PARTI)/AUD
A$0.284696
1 Particle Network(PARTI)/GBP
0.136729
1 Particle Network(PARTI)/EUR
0.159205
1 Particle Network(PARTI)/USD
$0.1873
1 Particle Network(PARTI)/MYR
RM0.788533
1 Particle Network(PARTI)/TRY
7.639967
1 Particle Network(PARTI)/JPY
¥27.5331
1 Particle Network(PARTI)/ARS
ARS$242.929973
1 Particle Network(PARTI)/RUB
14.929683
1 Particle Network(PARTI)/INR
16.390623
1 Particle Network(PARTI)/IDR
Rp3,020.967319
1 Particle Network(PARTI)/KRW
260.137224
1 Particle Network(PARTI)/PHP
10.591815
1 Particle Network(PARTI)/EGP
￡E.9.039098
1 Particle Network(PARTI)/BRL
R$1.01142
1 Particle Network(PARTI)/CAD
C$0.258474
1 Particle Network(PARTI)/BDT
22.745712
1 Particle Network(PARTI)/NGN
287.269502
1 Particle Network(PARTI)/UAH
7.718633
1 Particle Network(PARTI)/VES
Bs25.2855
1 Particle Network(PARTI)/CLP
$180.5572
1 Particle Network(PARTI)/PKR
Rs53.058344
1 Particle Network(PARTI)/KZT
101.406093
1 Particle Network(PARTI)/THB
฿6.04979
1 Particle Network(PARTI)/TWD
NT$5.624619
1 Particle Network(PARTI)/AED
د.إ0.687391
1 Particle Network(PARTI)/CHF
Fr0.14984
1 Particle Network(PARTI)/HKD
HK$1.464686
1 Particle Network(PARTI)/AMD
֏71.597298
1 Particle Network(PARTI)/MAD
.د.م1.683827
1 Particle Network(PARTI)/MXN
$3.534351
1 Particle Network(PARTI)/PLN
0.681772
1 Particle Network(PARTI)/RON
лв0.809136
1 Particle Network(PARTI)/SEK
kr1.788715
1 Particle Network(PARTI)/BGN
лв0.312791
1 Particle Network(PARTI)/HUF
Ft63.23248
1 Particle Network(PARTI)/CZK
3.91457
1 Particle Network(PARTI)/KWD
د.ك0.0571265
1 Particle Network(PARTI)/ILS
0.631201
1 Particle Network(PARTI)/NOK
kr1.908587
1 Particle Network(PARTI)/NZD
$0.314664

Particle Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Particle Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Particle Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Particle Network kohta

Kui palju on Particle Network (PARTI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PARTI hind USD on 0.1873 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PARTI/USD hind?
Praegune hind PARTI/USD on $ 0.1873. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Particle Network turukapitalisatsioon?
PARTI turukapitalisatsioon on $ 43.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PARTI ringlev varu?
PARTI ringlev varu on 233.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARTI (ATH) hind?
PARTI saavutab ATH hinna summas 0.428008274672332 USD.
Mis oli kõigi aegade PARTI madalaim (ATL) hind?
PARTI nägi ATL hinda summas 0.14025354993418265 USD.
Milline on PARTI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PARTI kauplemismaht on $ 319.64K USD.
Kas PARTI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PARTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARTI hinna ennustust.
Particle Network (PARTI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.1876
$0.1874
