Particle Network (PARTI) reaalajas hind on $ 0.1873. Viimase 24 tunni jooksul PARTI kaubeldud madalaim $ 0.1851 ja kõrgeim $ 0.1913 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.428008274672332 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14025354993418265.
Lüliajalise tootluse osas on PARTI muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -1.78% 24 tunni vältel -4.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Particle Network (PARTI) – turuteave
No.622
$ 43.64M
$ 319.64K
$ 187.30M
233.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.30%
BSC
Particle Network praegune turukapitalisatsioon on $ 43.64M$ 319.64K 24 tunnise kauplemismahuga. PARTI ringlev varu on 233.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 187.30M.
Particle Network (PARTI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Particle Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003396
-1.78%
30 päeva
$ +0.01
+5.64%
60 päeva
$ -0.039
-17.24%
90 päeva
$ -0.1128
-37.59%
Particle Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PARTI muutuse $ -0.003396 (-1.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Particle Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01 (+5.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Particle Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PARTI $ -0.039 (-17.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Particle Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1128 (-37.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Particle Network (PARTI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.
Particle Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Particle Network (PARTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Particle Network (PARTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Particle Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Particle Network (PARTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
