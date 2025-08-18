Rohkem infot PART

Particl logo

Particl hind(PART)

1 PART/USD reaalajas hind:

$0.1782
$0.1782$0.1782
0.00%1D
USD
Particl (PART) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:54:09 (UTC+8)

Particl (PART) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1738
$ 0.1738$ 0.1738
24 h madal
$ 0.1784
$ 0.1784$ 0.1784
24 h kõrge

$ 0.1738
$ 0.1738$ 0.1738

$ 0.1784
$ 0.1784$ 0.1784

$ 52.39849853515625
$ 52.39849853515625$ 52.39849853515625

$ 0.025316718616159122
$ 0.025316718616159122$ 0.025316718616159122

+0.22%

0.00%

+3.18%

+3.18%

Particl (PART) reaalajas hind on $ 0.1782. Viimase 24 tunni jooksul PART kaubeldud madalaim $ 0.1738 ja kõrgeim $ 0.1784 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.39849853515625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025316718616159122.

Lüliajalise tootluse osas on PART muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Particl (PART) – turuteave

No.1939

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

$ 99.81K
$ 99.81K$ 99.81K

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

15.16M
15.16M 15.16M

15,188,098.8203954
15,188,098.8203954 15,188,098.8203954

PART

PART praegune turukapitalisatsioon on $ 2.70M $ 99.81K 24 tunnise kauplemismahuga. PART ringlev varu on 15.16M, mille koguvaru on 15188098.8203954.

Particl (PART) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Particl tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.008+4.70%
60 päeva$ +0.0344+23.92%
90 päeva$ +0.0678+61.41%
Particl Hinnamuutus täna

Täna registreeris PART muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Particl 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.008 (+4.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Particl 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PART $ +0.0344 (+23.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Particl 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0678 (+61.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Particl (PART) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Particl hinnaajaloo lehte.

Mis on Particl (PART)

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

Particl on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Particl investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PART panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Particl kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Particl ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Particl hinna ennustus (USD)

Kui palju on Particl (PART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Particl (PART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Particl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Particl hinna ennustust kohe!

Particl (PART) tokenoomika

Particl (PART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Particl (PART) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Particl osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Particl osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PART kohalike valuutade suhtes

Particl ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Particl võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Particl ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Particl kohta

Kui palju on Particl (PART) tänapäeval väärt?
Reaalajas PART hind USD on 0.1782 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PART/USD hind?
Praegune hind PART/USD on $ 0.1782. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Particl turukapitalisatsioon?
PART turukapitalisatsioon on $ 2.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PART ringlev varu?
PART ringlev varu on 15.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PART (ATH) hind?
PART saavutab ATH hinna summas 52.39849853515625 USD.
Mis oli kõigi aegade PART madalaim (ATL) hind?
PART nägi ATL hinda summas 0.025316718616159122 USD.
Milline on PART kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PART kauplemismaht on $ 99.81K USD.
Kas PART sel aastal kõrgemale ka suundub?
PART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PART hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:54:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

