Particl (PART) reaalajas hind on $ 0.1782. Viimase 24 tunni jooksul PART kaubeldud madalaim $ 0.1738 ja kõrgeim $ 0.1784 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.39849853515625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025316718616159122.
Lüliajalise tootluse osas on PART muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Particl (PART) – turuteave
No.1939
$ 2.70M
$ 99.81K
$ 2.71M
15.16M
15,188,098.8203954
PART
Particl praegune turukapitalisatsioon on $ 2.70M$ 99.81K 24 tunnise kauplemismahuga. PART ringlev varu on 15.16M, mille koguvaru on 15188098.8203954. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Particl (PART) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Particl tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.008
+4.70%
60 päeva
$ +0.0344
+23.92%
90 päeva
$ +0.0678
+61.41%
Particl Hinnamuutus täna
Täna registreeris PART muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Particl 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.008 (+4.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Particl 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PART $ +0.0344 (+23.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Particl 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0678 (+61.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Particl (PART) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.
Particl on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Particl investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PART panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Particl kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Particl ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Particl hinna ennustus (USD)
Kui palju on Particl (PART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Particl (PART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Particl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Particl (PART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Particl (PART) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Particl osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Particl osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.