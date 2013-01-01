AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AllianceBlock Nexera (NXRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AllianceBlock Nexera (NXRA) teave Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Ametlik veebisait: https://www.nexera.network/ Valge raamat: https://docs.nexera.network Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Ostke NXRA kohe!

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AllianceBlock Nexera (NXRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Koguvaru: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Ringlev varu: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.56M $ 18.56M $ 18.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 Praegune hind: $ 0.00928 $ 0.00928 $ 0.00928 Lisateave AllianceBlock Nexera (NXRA) hinna kohta

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NXRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NXRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NXRA tokeni tokenoomikat, avastage NXRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NXRA Kas olete huvitatud AllianceBlock Nexera (NXRA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NXRA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NXRA MEXC-ist osta!

AllianceBlock Nexera (NXRA) hinna ajalugu NXRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NXRA hinna ajalugu kohe!

NXRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NXRA võiks suunduda? Meie NXRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NXRA tokeni hinna ennustust kohe!

