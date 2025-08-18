Rohkem infot NXRA

AllianceBlock Nexera hind(NXRA)

AllianceBlock Nexera (NXRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:23 (UTC+8)

AllianceBlock Nexera (NXRA) hinna teave (USD)

+2.09%

AllianceBlock Nexera (NXRA) reaalajas hind on $ 0.00976. Viimase 24 tunni jooksul NXRA kaubeldud madalaim $ 0.00939 ja kõrgeim $ 0.01051 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28821044968834403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007350268823197849.

Lüliajalise tootluse osas on NXRA muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AllianceBlock Nexera praegune turukapitalisatsioon on $ 10.23M $ 22.41K 24 tunnise kauplemismahuga. NXRA ringlev varu on 1.05B, mille koguvaru on 1148565277.9922845. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.52M.

AllianceBlock Nexera (NXRA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AllianceBlock Nexera tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003898-3.84%
30 päeva$ -0.00209-17.64%
60 päeva$ -0.00065-6.25%
90 päeva$ -0.00696-41.63%
AllianceBlock Nexera Hinnamuutus täna

Täna registreeris NXRA muutuse $ -0.0003898 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AllianceBlock Nexera 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00209 (-17.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AllianceBlock Nexera 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NXRA $ -0.00065 (-6.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AllianceBlock Nexera 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00696 (-41.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AllianceBlock Nexera (NXRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AllianceBlock Nexera hinnaajaloo lehte.

Mis on AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AllianceBlock Nexera investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NXRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AllianceBlock Nexera kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AllianceBlock Nexera ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AllianceBlock Nexera hinna ennustus (USD)

Kui palju on AllianceBlock Nexera (NXRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AllianceBlock Nexera (NXRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AllianceBlock Nexera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AllianceBlock Nexera hinna ennustust kohe!

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika

AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NXRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AllianceBlock Nexera (NXRA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AllianceBlock Nexera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AllianceBlock Nexera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AllianceBlock Nexera ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AllianceBlock Nexera võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AllianceBlock Nexera ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AllianceBlock Nexera kohta

Kui palju on AllianceBlock Nexera (NXRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NXRA hind USD on 0.00976 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NXRA/USD hind?
Praegune hind NXRA/USD on $ 0.00976. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AllianceBlock Nexera turukapitalisatsioon?
NXRA turukapitalisatsioon on $ 10.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NXRA ringlev varu?
NXRA ringlev varu on 1.05B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NXRA (ATH) hind?
NXRA saavutab ATH hinna summas 0.28821044968834403 USD.
Mis oli kõigi aegade NXRA madalaim (ATL) hind?
NXRA nägi ATL hinda summas 0.007350268823197849 USD.
Milline on NXRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NXRA kauplemismaht on $ 22.41K USD.
Kas NXRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NXRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NXRA hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:23 (UTC+8)

AllianceBlock Nexera (NXRA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

