Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

Milline on praegune NXRA/USD hind? $ 0.00976 . Milline on AllianceBlock Nexera turukapitalisatsioon? NXRA turukapitalisatsioon on $ 10.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NXRA ringlev varu? NXRA ringlev varu on 1.05B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NXRA (ATH) hind? NXRA saavutab ATH hinna summas 0.28821044968834403 USD . Mis oli kõigi aegade NXRA madalaim (ATL) hind? NXRA nägi ATL hinda summas 0.007350268823197849 USD . Milline on NXRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NXRA kauplemismaht on $ 22.41K USD .

