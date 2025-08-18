AllianceBlock Nexera (NXRA) reaalajas hind on $ 0.00976. Viimase 24 tunni jooksul NXRA kaubeldud madalaim $ 0.00939 ja kõrgeim $ 0.01051 näitab aktiivset turu volatiivsust. NXRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28821044968834403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007350268823197849.
Lüliajalise tootluse osas on NXRA muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel +2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AllianceBlock Nexera (NXRA) – turuteave
No.1132
$ 10.23M
$ 10.23M$ 10.23M
$ 22.41K
$ 22.41K$ 22.41K
$ 19.52M
$ 19.52M$ 19.52M
1.05B
1.05B 1.05B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,148,565,277.9922845
1,148,565,277.9922845 1,148,565,277.9922845
52.38%
ETH
AllianceBlock Nexera praegune turukapitalisatsioon on $ 10.23M$ 22.41K 24 tunnise kauplemismahuga. NXRA ringlev varu on 1.05B, mille koguvaru on 1148565277.9922845. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.52M.
AllianceBlock Nexera (NXRA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AllianceBlock Nexera tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003898
-3.84%
30 päeva
$ -0.00209
-17.64%
60 päeva
$ -0.00065
-6.25%
90 päeva
$ -0.00696
-41.63%
AllianceBlock Nexera Hinnamuutus täna
Täna registreeris NXRA muutuse $ -0.0003898 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AllianceBlock Nexera 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00209 (-17.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AllianceBlock Nexera 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NXRA $ -0.00065 (-6.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AllianceBlock Nexera 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00696 (-41.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AllianceBlock Nexera (NXRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management.
The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms.
Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.
AllianceBlock Nexera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AllianceBlock Nexera investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NXRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AllianceBlock Nexera kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AllianceBlock Nexera ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AllianceBlock Nexera hinna ennustus (USD)
Kui palju on AllianceBlock Nexera (NXRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AllianceBlock Nexera (NXRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AllianceBlock Nexera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AllianceBlock Nexera (NXRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NXRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AllianceBlock Nexera (NXRA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AllianceBlock Nexera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AllianceBlock Nexera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.