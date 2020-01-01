nubcat (NUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi nubcat (NUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

nubcat (NUB) teave silly nub drawing silly things & being silly. Ametlik veebisait: https://nubcat.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn Ostke NUB kohe!

nubcat (NUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage nubcat (NUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.52M $ 38.52M $ 38.52M Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.55M $ 40.55M $ 40.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 Praegune hind: $ 0.04055 $ 0.04055 $ 0.04055 Lisateave nubcat (NUB) hinna kohta

nubcat (NUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud nubcat (NUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUB tokeni tokenoomikat, avastage NUB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NUB Kas olete huvitatud nubcat (NUB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NUB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NUB MEXC-ist osta!

nubcat (NUB) hinna ajalugu NUB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NUB hinna ajalugu kohe!

NUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NUB võiks suunduda? Meie NUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NUB tokeni hinna ennustust kohe!

