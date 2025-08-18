Rohkem infot NUB

NUB Hinnainfo

NUB Ametlik veebisait

NUB Tokenoomika

NUB Hinnaprognoos

NUB Ajalugu

NUB – ostujuhend

NUB-usaldusraha valuutakonverter

NUB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

nubcat logo

nubcat hind(NUB)

1 NUB/USD reaalajas hind:

$0.04988
$0.04988$0.04988
-2.84%1D
USD
nubcat (NUB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:16 (UTC+8)

nubcat (NUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04799
$ 0.04799$ 0.04799
24 h madal
$ 0.05671
$ 0.05671$ 0.05671
24 h kõrge

$ 0.04799
$ 0.04799$ 0.04799

$ 0.05671
$ 0.05671$ 0.05671

$ 0.10128870661951404
$ 0.10128870661951404$ 0.10128870661951404

$ 0.002447588309575388
$ 0.002447588309575388$ 0.002447588309575388

-0.68%

-2.84%

+33.33%

+33.33%

nubcat (NUB) reaalajas hind on $ 0.0488. Viimase 24 tunni jooksul NUB kaubeldud madalaim $ 0.04799 ja kõrgeim $ 0.05671 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10128870661951404 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002447588309575388.

Lüliajalise tootluse osas on NUB muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel +33.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

nubcat (NUB) – turuteave

No.598

$ 46.36M
$ 46.36M$ 46.36M

$ 29.51K
$ 29.51K$ 29.51K

$ 48.80M
$ 48.80M$ 48.80M

950.00M
950.00M 950.00M

999,975,253.03
999,975,253.03 999,975,253.03

999,975,253.03
999,975,253.03 999,975,253.03

95.00%

SOL

nubcat praegune turukapitalisatsioon on $ 46.36M $ 29.51K 24 tunnise kauplemismahuga. NUB ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 999975253.03. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.80M.

nubcat (NUB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse nubcat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001458-2.84%
30 päeva$ +0.03089+172.47%
60 päeva$ +0.04356+831.29%
90 päeva$ +0.04371+858.74%
nubcat Hinnamuutus täna

Täna registreeris NUB muutuse $ -0.001458 (-2.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

nubcat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03089 (+172.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

nubcat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NUB $ +0.04356 (+831.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

nubcat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04371 (+858.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada nubcat (NUB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe nubcat hinnaajaloo lehte.

Mis on nubcat (NUB)

silly nub drawing silly things & being silly.

nubcat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie nubcat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NUB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse nubcat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie nubcat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

nubcat hinna ennustus (USD)

Kui palju on nubcat (NUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie nubcat (NUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nubcat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake nubcat hinna ennustust kohe!

nubcat (NUB) tokenoomika

nubcat (NUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

nubcat (NUB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas nubcat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust nubcat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NUB kohalike valuutade suhtes

1 nubcat(NUB)/VND
1,284.172
1 nubcat(NUB)/AUD
A$0.074664
1 nubcat(NUB)/GBP
0.035624
1 nubcat(NUB)/EUR
0.04148
1 nubcat(NUB)/USD
$0.0488
1 nubcat(NUB)/MYR
RM0.205448
1 nubcat(NUB)/TRY
1.99348
1 nubcat(NUB)/JPY
¥7.1736
1 nubcat(NUB)/ARS
ARS$63.212104
1 nubcat(NUB)/RUB
3.886432
1 nubcat(NUB)/INR
4.270488
1 nubcat(NUB)/IDR
Rp787.096664
1 nubcat(NUB)/KRW
67.777344
1 nubcat(NUB)/PHP
2.770864
1 nubcat(NUB)/EGP
￡E.2.353136
1 nubcat(NUB)/BRL
R$0.26352
1 nubcat(NUB)/CAD
C$0.067344
1 nubcat(NUB)/BDT
5.919928
1 nubcat(NUB)/NGN
74.731832
1 nubcat(NUB)/UAH
2.011048
1 nubcat(NUB)/VES
Bs6.588
1 nubcat(NUB)/CLP
$46.9456
1 nubcat(NUB)/PKR
Rs13.812352
1 nubcat(NUB)/KZT
26.392504
1 nubcat(NUB)/THB
฿1.579168
1 nubcat(NUB)/TWD
NT$1.465464
1 nubcat(NUB)/AED
د.إ0.179096
1 nubcat(NUB)/CHF
Fr0.03904
1 nubcat(NUB)/HKD
HK$0.381616
1 nubcat(NUB)/AMD
֏18.66112
1 nubcat(NUB)/MAD
.د.م0.438712
1 nubcat(NUB)/MXN
$0.913048
1 nubcat(NUB)/PLN
0.177144
1 nubcat(NUB)/RON
лв0.210816
1 nubcat(NUB)/SEK
kr0.465552
1 nubcat(NUB)/BGN
лв0.081496
1 nubcat(NUB)/HUF
Ft16.464144
1 nubcat(NUB)/CZK
1.019432
1 nubcat(NUB)/KWD
د.ك0.0148352
1 nubcat(NUB)/ILS
0.164456
1 nubcat(NUB)/NOK
kr0.495808
1 nubcat(NUB)/NZD
$0.081984

nubcat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest nubcat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse nubcat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse nubcat kohta

Kui palju on nubcat (NUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas NUB hind USD on 0.0488 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NUB/USD hind?
Praegune hind NUB/USD on $ 0.0488. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on nubcat turukapitalisatsioon?
NUB turukapitalisatsioon on $ 46.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NUB ringlev varu?
NUB ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUB (ATH) hind?
NUB saavutab ATH hinna summas 0.10128870661951404 USD.
Mis oli kõigi aegade NUB madalaim (ATL) hind?
NUB nägi ATL hinda summas 0.002447588309575388 USD.
Milline on NUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NUB kauplemismaht on $ 29.51K USD.
Kas NUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
NUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:16 (UTC+8)

nubcat (NUB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NUB/USD kalkulaator

Summa

NUB
NUB
USD
USD

1 NUB = 0.0488 USD

Kauplemine: NUB

NUBUSDT
$0.04988
$0.04988$0.04988
-2.84%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu