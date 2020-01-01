NetMind (NMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NetMind (NMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NetMind (NMT) teave Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Ametlik veebisait: https://power.netmind.ai Valge raamat: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Ostke NMT kohe!

NetMind (NMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NetMind (NMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Koguvaru: $ 143.99M $ 143.99M $ 143.99M Ringlev varu: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.21M $ 60.21M $ 60.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Praegune hind: $ 0.408 $ 0.408 $ 0.408 Lisateave NetMind (NMT) hinna kohta

NetMind (NMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NetMind (NMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NMT tokeni tokenoomikat, avastage NMT tokeni reaalajas hinda!

NetMind (NMT) hinna ajalugu NMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NMT hinna ajalugu kohe!

NMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NMT võiks suunduda? Meie NMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NMT tokeni hinna ennustust kohe!

