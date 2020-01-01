Nimiq (NIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nimiq (NIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nimiq (NIM) teave Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Ametlik veebisait: https://nimiq.com/ Valge raamat: https://nimiq.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://nimiq.watch Ostke NIM kohe!

Nimiq (NIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nimiq (NIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M Koguvaru: $ 13.33B $ 13.33B $ 13.33B Ringlev varu: $ 13.33B $ 13.33B $ 13.33B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.55M $ 13.55M $ 13.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Praegune hind: $ 0.000645 $ 0.000645 $ 0.000645 Lisateave Nimiq (NIM) hinna kohta

Nimiq (NIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nimiq (NIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIM tokeni tokenoomikat, avastage NIM tokeni reaalajas hinda!

